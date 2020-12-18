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Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu Fatma Sultan kimdir? Alara Turan hakkında bilgiler

Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu Fatma Sultan kimdir? Alara Turan hakkında bilgiler haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Aralık 18 2020 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 19:21
Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu Fatma Sultan kimdir? Alara Turan hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna dahil olan Fatma Sultan karakteri izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Fatma Sultan, 5. Murat’ın kızı ve Abdülhamid’in yeğenidir. Diziye Fatma Sultan karakteri ile dahil olan oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır.

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir?

Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır. Daha önce Kardeş Çocukları ve Çukur dizilerinden tanıdığımız Turan, 14 Eylül 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. Güzel oyuncu tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Alara Turan 1,68 boyunda ve 58 kg ağırlığındadır.



Son Güncelleme: 18.12.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Fatma SultanAlara TuranPayitaht AbdülhamidTrt 1
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