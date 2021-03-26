Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 144. bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında uzun zamandan beri yayınlanan, yakın zamanda final yapacağı öğrenilen Payitaht Abdülhamid dizisinde heyecan eksik olmuyor. 144. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Payitaht Abdülhamid dizisinin canlı yayın linki araştırılmaya başlanmış durumda.

Payitaht Abdülhamid 143. bölüm özeti

Mason paşaya ulaşmak için uğraşan Abdülhamid, yeni bir planı uygulamaya sokar. Mahmut Paşa’nın sırrı açığa çıkarılır. Kardeşi Necip Paşa’yı kurtarabilmek için onun kılığına bürünen Selim’iyse bir sürpriz karşılayacaktır. Abdülhamid’in aldığı karar haremde tüm dengeleri değiştirecektir. Aliye, aşkı ile arasına giren tüm engellere takılmadan geçer ancak bu defa karşısına Fatma çıkmaktadır.

Payitaht Abdülhamid dizisinin konusu nedir?

Payitaht Abdülhamid oyuncuları kimler?

1896 yılında Sultan Abdülhamid'in padişahlığının 20. Senesi itibari ile döneme damgasını vuran önemli hadiselere ekranlarda yer veren “Payitaht – Abdülhamid”, dizisinde, uzun zamanın ardından Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanan bir savaş: ''Yunan Harbi''ne yer verilmektedir.

Payitaht dizisinin oyuncu kadrosunda Bülent İnal (Abdülhamid), Özlem Conker (Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi, Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Taner Ertürkler (Selim Paşa) gibi isimler rol almaktadır.

Payitaht Abdülhamid 144. bölümü izle

Payitaht 'Abdülhamid 144. bölümü izlemek için tıklayınız...