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Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan'a ne oldu, diziden ayrıldı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından beğenilerek izlenilen Payitaht Abdülhamit dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor! Bidar Sultan'ın diziden ayrılacağı haberi hayranlarını üzdü. Bidar Sultan Karakterini canlandıran oyuncu Özlem Conker hakkında dizi yönetimi son kararını verdi.

11 Aralık 2020 Cuma 16:48
Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan'a ne oldu, diziden ayrıldı mı?
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TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca Payitaht Abdülhamid dizisinde görev almaktadır. Dizide en çok sevilen isimlerden birisi olan Bidar Sultan’ın diziden çıkması dizinin hayranlarını üzmüş durumda.

Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan

Dizide Bidar Sultan, Sultan Abdülhamid’in karısıdır. Şehzade Abdülkadir’in annesi olmaktadır. Karakter yapısı olarak verdiği sözü tutan, Otoriter, kültürlü, eğitimli ve sarayda herkes tarafından sevilen ve sözü dinlenilen birisidir. Dizide bu özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Bidar Sultan dizinin hayranları tarafından çok sevilmektedir.

Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan’ı Canlandıran Kimdir? (Özlem Conker)

Dizide Bidar Sultan karakterini canlandıran oyuncu Özlem Conker’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Özlem Conker, 1974’de Ankara ilimizde doğmuştur. 1996’dan bu yana birçok dizide rol almıştır. Karagül, Aşk ve Ceza, Ömre Bedel ve Oğlum İçin isimli dizilerde rol almıştır. Yaklaşık 3 seneden beri Payitaht Abdülhamid dizisinde rol almaktaydı. Şu zamanlardaysa diziden ayrılması ile gündemde.

Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan Diziden Neden Ayrıldı?

Bidar Sultan karakterini canlandıran oyuncu dizide birçok hayran kazanmış ve ayrılması herkesi üzmüştür. 128. bölümden sonra diziye veda edecek olan Bidar Sultan dizideki senaryosunun sona ermesiyle birlikte dizinin oyuncu kadrosundan ayrılacağı resmi siteler aracılığıyla duyuruldu.

Bidar Sultan Geri Dönecek Mi?

128.bölüm itibariyle diziden senaryo gereği ayrılacak olan Bidar Sultan Karakterinin diziye ilerleyen günlerde yeniden dahil olacağı düşünülmüyor. Diziden tamamen ayrılması bekleniyor. Bu durum seyirciler kadar Özlem Conker’i de epey üzmüştür. Bidar Sultan’ın diziden ayrılmasıyla yerine Saliha Sultan dahil edilecek.



Son Güncelleme: 11.12.2020 16:48
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Payitaht AbdülhamidDiziBidar SultanTrt 1
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