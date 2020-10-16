Payitaht Abdülhamid Akabe nerede, nereye bağlı? Akabe'nin tarihteki önemi

Payitaht Abdülhamid dizisinde sıkça geçen Akabe şehrinin nerde bulunduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Osmanlı döneminde önemli yerlerden birisi olan Akabe ulaşım anlamında adından söz ettiren bir yerdir.

İngilizler ve Osmanlı arasında bir sorun haline gelmiş olan Akabe tren yolu, İngilizlerin yapılamsını istemediği bir yoldur. Ürdün’de bulunan Akabe, Ürdün için önemli bir liman şehridir. Tarih boyunca Müslümanların, Haçlıların, Eyyübilerin ve Osmanlıların himayesine geçen şehir konum olarak İsrail’e bağlı Elyat şehrinin yanında yer almaktadır.

Zamanla önemini kaybeden ve İngilizlerin himayesine giren Akabe, ilerleyen yıllarda ticari ve turistik açıdan önem kazanmıştır.