Payitaht Abdülhamid Ahmet Celalettin Paşa hain midir? Ahmet Paşa gerçek tarihte kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Herkes Payitaht Abdülhamid dizisindeki Ahmet Celalettin Paşa’nın kim olduğunu ve hain olup olmadığıyla beraber tarihte gerçekte kim olduğunu merakla araştırıyor. 2. Abdülhamid döneminde hayatını sürdüren Ahmet Paşa, asker, siyasetçi ve istihbarat şefi olarak bilinin birisidir. Dizide Ahmet Paşa karakterine Cem Uçan adlı oyuncu hayat vermektedir. Bu akşam ki yeni bölümde saraydan bilgi sızdıran kişinin ismi açığa çıkıyor. Herkes Ahmet Paşanın kim olduğunu ve tarihteki yerini merakla araştırıyor.

Ahmet Paşa Kimdir, Tarihte Kimdir?

Ahmet Celalettin Paşa, Çerkeş kökenli Osmanlı döneminde yaşamış asker, siyasetçi ve istihbarat şefidir. Ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Ayrıca 2. Abdûlhamid Han Hazretleri 'nin en yakından çocukluk arkadaşıdır. Sultan II. Abdülhamid'in güvenini kazanarak serhafiye (Baş İstihbaratçı, İstihbarat Şefi) oldu. Osmanlı Teşkilat-ı Mahsusa'nın baş ajanı olarak, Mısır ve Avrupa'ya kaçmış Jön Türkler'in faaliyetlerini izlemeye ve önlemeye çalıştı. Ortaya atılan iddialara göre daha sonra 2. Abdülhamid’in karşı safında yer alarak muhaliflerden yana oldu. İstanbul’a kabadayı sokmak için çalışmalar yaptı. İspatı olmayan iddialara göre Sultan Abdülhamid’e suikast girişiminde bulundu. Serhafiye Ahmet Celaleddin Paşa, 1897'de Contraxeville'de yaptığı antlaşmayla bir grup Jön Türk'ün İstanbul'a dönmesini ve bazı Jön Türk gazetelerinin kapatılmasını sağladı. Daha sonra muhalefete geçti. Daha sonralarda II. Abdülhamid’e hainlik yaparak, Paris’e yerleşti ve Jön Türkler’e maddi destek verdi. Bu destekle beraber Sultan Abdülhamid’i öldürmek için suikast düzenlemek için cemiyet kurdu. İstanbul’a feadileri sokmaya çalıştı.

Yine bir iddiaya göre Ahmet Celaleddin Paşa'yı Sultan Abdülhamid'e karşı dolduruşa getiren ve onun gözden düşmesine neden olan kişi, yanında çalıştırdığı katibi Kadri Bey'dir. Kadir Bey’in paşa hakkındaki önemli ve bir istihbaratı Sultan Abdülhamid’e söylediği belirtiliyor. Bu yüzden Ahmet Celalettin Paşa da Jön Türkler gibi Avrupa’ya kaçtı. Böylece Serhafiye Ahmed Celalettin Paşa’dan ayrılan Serhafiyelik görevine Kadri Bey geçti. Celalettin Paşa'nın Avrupa'ya Diran Kelekyan isimli Ermeni tebaasından bir isimle birlikte kaçması onun bazı odaklar tarafından kandırılmış olabileceğini belirtiliyor. Serhafiye Ahmet Celeladdin Paşa'nın Yıldız Sarayı'nda kendisine has Hafiyelik odası bulunuyordu. Bütün istihbarat teşkilatı haberleri, junalleri, bilgileri burada toplanıyordu. Gereksiz ve boş haberler Sultan'a iletilmeden atılırdı. Celeladdin Paşa'nın kaçmaya karar verdiği sırada da bu odayı kullandığı belirtiliyor. Ahmet Celalettin Paşa, 2. Abdülhamid'e ihanet ederek Avrupa'ya kaçtıktan sonra odası tamamen kilitlenerek mühürlendi. Abdülhamid'in mühürlediği bu oda, o tahttan indirilene kadar kimse dokunmadan öylece kalmıştı. Ahmet Celalettin Paşa, Avrupa’dan tekrardan geri dönmesiyle odayı bıraktığı gibi bulmuştur. Burada bulunan junalleri ise Çamlıca’da bulunan köküne taşıdı. Daha sonra ise köşk içerisindeki bütün belgelerle beraber çıkan yangında kül oldu.