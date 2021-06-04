Payitaht Abdülhamid 154. bölüm TRT 1 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Payitaht Abdülhamid yeni son bölüm izle

Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Payitaht Abdülhamid 154.bölüm izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm merakla bekleniyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Payitaht Abdülhamid tek parça ve ful HD olarak ekranlara gelecek.

Payitaht Abdülhamid 154.final bölüm 4 Haziran 2021 Cuma saat 20:00’de TRT 1’den yayınlanıyor.

Payitaht Abdülhamid 154.bölüm özet

Reval görüşmelerinin ardından Rumeli’de isyan başlar. Sultan Abdülhamid’in isyanı durdurma çabaları yetersizdir. Karaso ve Prens Sebahattin, faaliyetlerini devam ettirmek için Paris’e gider. Sultan Abdülhamid sürpriz bir ismi vazifeden azleder. Bildiklerini anlatmasın diye Aliye’nin ölüm emri verilir. Mary hatalarını telefi etmek isterken katil olur.

Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelene Abdülhamid yeni bir oyun hazırlar. İngiliz tetikçi Palmer sultana suikast için payitahta gelir ancak Selim ve Mahmut Palmer tarafından esir alınır.

Payitaht Abdülhamit son bölüm özet

Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelenen Abdülhamid, yeni bir oyun kuracak. İngiliz tetikçi Palmer Sultan Abdülhamid’e suikast yapmak için payitahta gelecek. Selim ve Mahmut Palmer tarafından esir düşürülmüştür.

Mary Abdülhamid ile görüşmesine engel olan Saliha’dan kurtulmak için bir plan hazırlar. Saliha Mary’e Türk kültürünü tanıtmaya çalışırken Mary’nin ona hazırladığı tuzağa çoktan düşmüştür.

Payitaht Abdülhamid 154.bölüm tek parça hd izlemek için tıklayınız.

Payitaht Abdülhamit konusu ne?

1896 yılında Sultan Abdülhamit’in padişah olduğu 20 yıllık dönem içerisinde Jön Türkler başta olmak üzere birçok muhalif kanatla yaşanan olayların yanı sıra yabancı ülkelerin Osmanlı üzerindeki kirli planlar dizide anlatılmaktadır. Devleti zorlu dönemde bir arada tutmaya çalışan Abdülhamid’in ülke içindeki sorunlar, siyasi olaylar ve yaşanan savaşlara karşı duruşu dizide açık şekilde gösterilmektedir.

Payitaht Abdülhamit oyuncuları kim?

Sultan Abdülhamit rolünde Bülent İnal’ın yer aldığı dizide Vildan Atasever, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Süeda Çil, Özlem Conker gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Payitaht Abdülhamit ne zaman, saat kaçta?

Payitaht Abdülhamid her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak.

Payitaht Abdülhamid 154.bölümüyle 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında.