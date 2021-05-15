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Payitaht Abdülhamid 152. bölüm fragmanı izle - Payitaht Abdülhamid 21 Mayıs 2021 Cuma özeti

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Payitaht Abdülhamid 152. bölüm fragmanı izle - Payitaht Abdülhamid 21 Mayıs 2021 Cuma özeti ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Payitaht Abdülhamid 152. bölüm fragmanı izle - Payitaht Abdülhamid 21 Mayıs 2021 Cuma özeti hakkında tüm yeni gelişmeleri 15 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:23
Payitaht Abdülhamid 152. bölüm fragmanı izle - Payitaht Abdülhamid 21 Mayıs 2021 Cuma özeti
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Payitaht Abdülhamid 152.bölüm fragmanı izle ile heyecan devam ediyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen TRT 1’in en sevilen tarihi dizilerinden Payitaht Abdülhamid yeni bölümü merakla bekleniyor. Payitaht Abdülhamid 152.bölüm 21 Mayıs Cuma günü ekranlara geliyor. Payitaht Abdülhamid 152.bölüm fragmanını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Payitaht Abdülhamid 152.bölüm 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de TRT 1’den yayınlanacak.

Payitaht Abdülhamid 152.bölüm fragmanı

Payitaht Abdülhamid 152.bölüm fragmanı izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamid 152.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Payitaht Abdülhamid bu hafta yayınlanacak mı, Payitaht Abdülhamid yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Payitaht Abdülhamid hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Payitaht Abdülhamid son bölüm özet

Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelenen Abdülhamid, yeni bir oyun kuracak. İngiliz tetikçi Palmer Sultan Abdülhamid’e suikast yapmak için payitahta gelecek. Selim ve Mahmut Palmer tarafından esir düşürülmüştür.

Mary Abdülhamid ile görüşmesine engel olan Saliha’dan kurtulmak için bir plan hazırlar. Saliha Mary’e Türk kültürünü tanıtmaya çalışırken Mary’nin ona hazırladığı tuzağa çoktan düşmüştür.

TRT 1 Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Payitaht Abdülhamid konusu ne?

1896 yılında Sultan Abdülhamit’in padişah olduğu 20 yıllık dönem içerisinde Jön Türkler başta olmak üzere birçok muhalif kanatla yaşanan olayların yanı sıra yabancı ülkelerin Osmanlı üzerindeki kirli planlar dizide anlatılmaktadır. Devleti zorlu dönemde bir arada tutmaya çalışan Abdülhamid’in ülke içindeki sorunlar, siyasi olaylar ve yaşanan savaşlara karşı duruşu dizide açık şekilde gösterilmektedir.

Payitaht Abdülhamid oyuncuları kim?

Sultan Abdülhamit rolünde Bülent İnal’ın yer aldığı dizide Vildan Atasever, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Süeda Çil, Özlem Conker gibi sevilen oyuncular yer alıyor.



Son Güncelleme: 15.05.2021 11:23
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FragmanTrt 1Payitaht Abdülhamid
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