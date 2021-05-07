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Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1

Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı yayınlandı mı, Payitaht Abdülhamid yeni bölümde ne olacak soruları merak konusu oldu. Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ile 14 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanacak. Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanını HD kalitede haberimizde bulabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 23:21
Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
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Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı izle ile heyecan devam ediyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen TRT 1’in en sevilen tarihi dizilerinden Payitaht Abdülhamid yeni bölümü merakla bekleniyor. Payitaht Abdülhamid 151.bölüm 14 Mayıs Cuma günü ekranlara geliyor. Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Payitaht Abdülhamid 151.bölüm 14 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de TRT 1’den yayınlanacak.

Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı

Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Payitaht Abdülhamid bu hafta yayınlanacak mı, Payitaht Abdülhamid yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Payitaht Abdülhamid hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Payitaht Abdülhamid son bölüm özet

Abdülhamid Sadrazam Paşa ile yüzleşecek. Mahmut Paşa, Selim ve Necip Paşa tarafından Fransız sefaretinden kurtarılacak. Mahmut Paşa ise idam sehpasına çıkarılacak. Abdülhamid kendisini derinden üzecek bir sürprizde öğrenecek.

Saliha Mary’ye haremi tanıtmaya çalışırken, Mary, bambaşka bir amaca hizmet etmektedir. Abdülhamid ile tanışmaya hazırlanan Aliye’den yardım isteyen Saliha duruma karşı çıkar ve Mary planını ortaya koyar. Abdülhamid ile tanışan Mary amacına ulaşacaktır.

Payitaht Abdülhamid konusu ne?

1896 yılında Sultan Abdülhamit’in padişah olduğu 20 yıllık dönem içerisinde Jön Türkler başta olmak üzere birçok muhalif kanatla yaşanan olayların yanı sıra yabancı ülkelerin Osmanlı üzerindeki kirli planlar dizide anlatılmaktadır. Devleti zorlu dönemde bir arada tutmaya çalışan Abdülhamid’in ülke içindeki sorunlar, siyasi olaylar ve yaşanan savaşlara karşı duruşu dizide açık şekilde gösterilmektedir.

Payitaht Abdülhamid oyuncuları kim?

Sultan Abdülhamit rolünde Bülent İnal’ın yer aldığı dizide Vildan Atasever, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Süeda Çil, Özlem Conker gibi sevilen oyuncular yer alıyor.





Son Güncelleme: 07.05.2021 23:21
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Payitaht AbdülhamidTrt 1Fragman
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