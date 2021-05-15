Payitaht Abdülhamid 151. son bölüm full tek parça izle TRT1 14 Mayıs 2021 Cuma

Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Payitaht Abdülhamid 151.bölüm izle, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm merakla bekleniyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Payitaht Abdülhamid tek parça ve ful HD olarak ekranlara gelecek.

Payitaht Abdülhamid 151.bölüm 14 Mayıs 2021 Cuma saat 20:00’de TRT 1’den yayınlanıyor.

Payitaht Abdülhamid 151.bölüm özet

Esad Paşa’nın ihanetinden şüphelenen Abdülhamid, yeni bir oyun kuracak. İngiliz tetikçi Palmer Sultan Abdülhamid’e suikast yapmak için payitahta gelecek. Selim ve Mahmut Palmer tarafından esir düşürülmüştür.

Mary Abdülhamid ile görüşmesine engel olan Saliha’dan kurtulmak için bir plan hazırlar. Saliha Mary’e Türk kültürünü tanıtmaya çalışırken Mary’nin ona hazırladığı tuzağa çoktan düşmüştür.

Payitaht Abdülhamit son bölüm özet

Abdülhamid Sadrazam Paşa ile yüzleşecek. Mahmut Paşa, Selim ve Necip Paşa tarafından Fransız sefaretinden kurtarılacak. Mahmut Paşa ise idam sehpasına çıkarılacak. Abdülhamid kendisini derinden üzecek bir sürprizde öğrenecek.

Saliha Mary’ye haremi tanıtmaya çalışırken, Mary, bambaşka bir amaca hizmet etmektedir. Abdülhamid ile tanışmaya hazırlanan Aliye’den yardım isteyen Saliha duruma karşı çıkar ve Mary planını ortaya koyar. Abdülhamid ile tanışan Mary amacına ulaşacaktır.

Payitaht Abdülhamit konusu ne?

1896 yılında Sultan Abdülhamit’in padişah olduğu 20 yıllık dönem içerisinde Jön Türkler başta olmak üzere birçok muhalif kanatla yaşanan olayların yanı sıra yabancı ülkelerin Osmanlı üzerindeki kirli planlar dizide anlatılmaktadır. Devleti zorlu dönemde bir arada tutmaya çalışan Abdülhamid’in ülke içindeki sorunlar, siyasi olaylar ve yaşanan savaşlara karşı duruşu dizide açık şekilde gösterilmektedir.

Payitaht Abdülhamit oyuncuları kim?

Sultan Abdülhamit rolünde Bülent İnal’ın yer aldığı dizide Vildan Atasever, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Süeda Çil, Özlem Conker gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Payitaht Abdülhamit ne zaman, saat kaçta?

Payitaht Abdülhamid her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak.

Payitaht Abdülhamid 151.bölümüyle 14 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında.