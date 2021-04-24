Payitaht Abdülhamid 149. bölüm fragmanı - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak? Payitaht Abdülhamid son bölümünde ne oldu?

Payitaht Abdülhamid’in yeni bölümünde neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Payitaht Abdülhamid’in yeni bölüm fragmanı:

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm

Fransız sefaretine davet edilen Abdülhamid, davete Nadir Ağa’nın katılmasını sağlar. Ülkelerinin Rumeli’deki emelleri için toplanan sefirler, Abdülhamid Ahmet Paşa için sürpriz bir karar verir.

Saliha hakkındaki haberler haremde büyük bir etki yaratır. Aliye kendine yeni bir ittfak bulur. aliha haremdeki muhbiri yakalamayı düşünürken düşman haremin içine girer.

Payitaht Abdülhamid dizisinin konusu

Yeni sezonda; Abdülhamid, devleti düşmanların soktuğu durumdan kurtarmak için mücadele eder. Abdülhamid'in Akabe tren hattı hamlesi ile durumlar değişir. Düşmanlar Akabe demiryolunu engellemek için harekete geçer. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid karşısında birleşir. Bidar, Fatma ve Aliye Sultan'ın saraya gelmesinden rahatsızlık duymaktadır. Masonlar, büyük loca olabilmek için 5. Murat'ın yerine geçecek üyeyi beklerler.

Oyuncular

Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer aldığı dizide 50 kadar ana kadro oyuncusu bulunur. Figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu vardır. Dizide zaman zaman Yeşilçam’ın usta oyuncuları da yer alacak.