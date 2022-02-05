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Payidar Tüfekçioğlu kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İbrahim Velid karakterine can veren Payidar Tüfekçioğlu hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. İşte detaylar.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:59
Payidar Tüfekçioğlu kimdir?
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Bir zamanların reyting rekortmeni dizisi olan ve bu dizide oynadığı karakteri ile sevilen karakterler arasına giren Payidar Tüfekçioğlu 2017 yılında sevenleri üzerek hayata veda etmişti. 1962 yılında dünyaya gözlerini açan ünlü oyuncu elli beş yaşında aramızdan ayrıldı.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahelelere olumsuz cevap veren oyuncu vefat etti. 

TRT 1 ekranlarında yayınlana  Yunus Emre dizisinde Taptuk Emre karakteri ile kariyerinde zirve yapan ünlü oyuncu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde mezun olmuştur. Daha sonra devlet tiyatroların adım atan Payidar Tüfekçioğlu 2009 ylından emekli olmuştur. Tüfekçioğlu İzmir doğumludur. 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:59
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Anahtar Kelimeler:
Payidar TüfekçioğluKurtlar Vadisi Pusu
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