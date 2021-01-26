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Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Pasifik Savaşı 2 filmi televizyon ekranlarına geliyor. Steven DeKnight’ın yönetmenliğini üstlendiği Pasifik Savaşı 2 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

26 Ocak 2021 Salı 22:24
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Aksiyon ve macera türündeki Pasifik Savaşı 2 filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde John Boyega ve Scott Eastwood yer aldığı film vizyona girdiği dönem çok beğenilmişti.

Pasifik Savaşı 2 filmi konusu

Babası uzaylılar tarafından öldürülen Jake, babasının vefatının ardından eğitimine ara verir. Geleceğin en başarılı pilotlarından biri olması beklenen Jake’in hayatının en kötü döneminde kız kardeşi Mako Mori tarafından ona bir şans daha verilir.

Mako, savaşın içerisinde büyümüş, cesur pilotlar yetiştiren bir liderdir. İki kardeş dünyayı bekleyen en büyük tehlikeye karşı şu ana kadar görülen en büyük savunmayı gerçekleştirmeye çalışır.

Pasifik Savaşı 2 oyuncu kadrosu

John Boyega

Scott Eastwood

Cailee Spaeny

Rinko Kikuchi

Jing Tian

Adria Arjona

Bun Gorman

Charlie Day

Levi Meaden

Karan Brar

Mackenyu

Jin Zhang



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:24
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Anahtar Kelimeler:
Pasifik Savaşı 2Film
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