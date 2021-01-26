Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Aksiyon ve macera türündeki Pasifik Savaşı 2 filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde John Boyega ve Scott Eastwood yer aldığı film vizyona girdiği dönem çok beğenilmişti.
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu
Babası uzaylılar tarafından öldürülen Jake, babasının vefatının ardından eğitimine ara verir. Geleceğin en başarılı pilotlarından biri olması beklenen Jake’in hayatının en kötü döneminde kız kardeşi Mako Mori tarafından ona bir şans daha verilir.
Mako, savaşın içerisinde büyümüş, cesur pilotlar yetiştiren bir liderdir. İki kardeş dünyayı bekleyen en büyük tehlikeye karşı şu ana kadar görülen en büyük savunmayı gerçekleştirmeye çalışır.
Pasifik Savaşı 2 oyuncu kadrosu
John Boyega
Scott Eastwood
Cailee Spaeny
Rinko Kikuchi
Adria Arjona
Bun Gorman
Charlie Day
Levi Meaden
Karan Brar
Mackenyu
Jin Zhang