Parker filmi konusu ve oyuncu kadrosu

10 Kasım Salı günü televizyonda ilk kez yayınlanacak aksiyon dolu filmde Jason Statham’a Jennifer Lopez eşlik ediyor. Bu akşam izleyici karşısına çıkacak film vizyona girdiği dönem büyük ses getirmişti.
Parker filmi konusu
Aksiyon ve maceranın bir an olsun eksik olmadığı filmde imkansız gibi görünen soygunları kolayca yapabilen Parker isimli soyguncunun diğer soyguncular tarafından dışlanmasıyla yeni bir macera başlar.
Çeteden intikam almak isteyen Parker yeni tanıştığı Leslie isimli kızdan yardım alır ve çetenin son soygununu öğrenir. Parker soygunda alacaklarına göz diker ve planını yapar. İkili zorlu bir görev bekleyecektir.
Parker filmi hangi kanalda, kaçta?
Parker filmi bu akşam saat 22:00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Filmde yer alan isimler ve karakterleri ise şu şekilde;
ason Statham - Parker
Jennifer Lopez - Leslie Rodgers
Michael Chiklis - Melander
Clifton Collins Jr. - Ross
Bobby Cannavale - Jake Fenandez
Patti LuPone - Ascension
Carlos Carrasco - Norte
Micah Hauptman - Ağustos Hardwicke
Emma Booth - Claire
Nick Nolte - Hurley
Daniel Benhardt - Kroll