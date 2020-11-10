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Parker filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi Jason Statham ve güzel şarkıcı Jennifer Lopez’in yer aldığı Parker filmi televizyonda yayınlanacak. Film severler Parker filminin konusunu ve ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

10 Kasım 2020 Salı 21:48
Parker filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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10 Kasım Salı günü televizyonda ilk kez yayınlanacak aksiyon dolu filmde Jason Statham’a Jennifer Lopez eşlik ediyor. Bu akşam izleyici karşısına çıkacak film vizyona girdiği dönem büyük ses getirmişti.

Parker filmi konusu

Aksiyon ve maceranın bir an olsun eksik olmadığı filmde imkansız gibi görünen soygunları kolayca yapabilen Parker isimli soyguncunun diğer soyguncular tarafından dışlanmasıyla yeni bir macera başlar.

Çeteden intikam almak isteyen Parker yeni tanıştığı Leslie isimli kızdan yardım alır ve çetenin son soygununu öğrenir. Parker soygunda alacaklarına göz diker ve planını yapar. İkili zorlu bir görev bekleyecektir.

Parker filmi hangi kanalda, kaçta?

Parker filmi bu akşam saat 22:00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Filmde yer alan isimler ve karakterleri ise şu şekilde;

ason Statham - Parker

Jennifer Lopez - Leslie Rodgers

Michael Chiklis - Melander


Wendell Pierce - Carlson

Clifton Collins Jr. - Ross

Bobby Cannavale - Jake Fenandez

Patti LuPone - Ascension

Carlos Carrasco - Norte

Micah Hauptman - Ağustos Hardwicke

Emma Booth - Claire

Nick Nolte - Hurley

Daniel Benhardt - Kroll



Son Güncelleme: 10.11.2020 21:48
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