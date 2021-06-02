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Parker filmi konusu nedir? Parker filmi hangi kanalda? Parker filmi oyuncuları

Başrollerinde aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi Jason Statham ve güzel şarkıcı Jennifer Lopez’in yer aldığı Parker filmi televizyonda yayınlanacak. Film severler Parker filminin konusu ve oyuncularını mera ediyor. Parker filmi bu akşam Star TV ekranlarından yayınlanacak.

02 Haziran 2021 Çarşamba 21:45
Parker filmi konusu nedir? Parker filmi hangi kanalda? Parker filmi oyuncuları
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3 Haziran Çarşamba günü televizyonda ilk kez yayınlanacak aksiyon dolu Parker filminde Jason Statham’a Jennifer Lopez eşlik ediyor. Bu akşam izleyici karşısına çıkacak Parker filmi vizyona girdiği dönem büyük ses getirmişti. İzleyiciler Parker filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Parker filmi konusu

Aksiyon ve maceranın bir an olsun eksik olmadığı filmde imkansız gibi görünen soygunları kolayca yapabilen Parker isimli soyguncunun diğer soyguncular tarafından dışlanmasıyla yeni bir macera başlar.

Çeteden intikam almak isteyen Parker yeni tanıştığı Leslie isimli kızdan yardım alır ve çetenin son soygununu öğrenir. Parker soygunda alacaklarına göz diker ve planını yapar. İkili zorlu bir görev bekleyecektir.

Parker filmi hangi kanalda, kaçta?

Parker filmi bu akşam saat 22:00’de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Filmde yer alan isimler ve karakterleri ise şu şekilde;

Jason Statham - Parker

Jennifer Lopez - Leslie Rodgers

Michael Chiklis - Melander

Wendell Pierce - Carlson

Clifton Collins Jr. - Ross

Bobby Cannavale - Jake Fenandez

Patti LuPone - Ascension

Carlos Carrasco - Norte



Son Güncelleme: 02.06.2021 21:45
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