Pardon kaç yılında çekildi? Pardon filminin hapishane sahneleri nerede çekildi? Pardon filmi oyuncuları ve konusu

Seneler 2005'i gösterdiğinde Türk sinemasına güldürü daldında baş yapıt denilecek bir film vizyona girdi. Altında Ferhan Şensoy'un imzası bulunan filmde Türk tiyatrosunun usta ismi geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Rasim Öztekin'de Muzaffer karakterini canlandırmıştı. Filmde Ferhan Şensoy İbrahim karakterini Ali Çatalbaş'da Aydın karakterine hayat vermişti.

Bu üç arkadaş'ın başına işleri İbrahim açar. İbrahim asker kaçağı olan ve mahallede işe yaramaz serseri olarak bilinen bir kişilik. Babasının eski dükkanını satıp iş kurmak isteyen İbrahim eniştesinin ihbar etmesiyle soluğu askerde alır. Enişte karakterini yakından tanıdığımız Sermiyan Midyat canlandırmıştı. Enişte İbrahim'i askere gönderip dükkanı ne yapıp ne eder satar ve parayı üstüne geçer.

İbrahim aynı zamanda mahalle de Asuman isimli bir kıza yanıktır. Her fırsatta onu sevdiğini söyleyen İbrahim Asuman'ı istemeye gitse de babası Asuman'ı ona vermez. Asuman başka bir iş güç sahibi olan birisi daha sonra evlenir. İbrahim bu arada diğer iki arkadaşı ile hapistedir.

İbrahim dağıtım iznine gelirken terminalde durup dururken polisten kaçar ve direk Muzaffer evine gelir. Geceyi Muzaffer evinde geçiren İbrahim dağıtım iznine giderken gözaltına alınır ve olaylar gelişmeye başlar. İfade hiç alakası olmayan suçlardan sorulmaya başlayınca isim vermesi istenir o da Muzo ve Aydın'ın isimlerini vermek zorunda kalır.

Muzaffer ve Aydın'da gzö altına alınması ile Muzaffer ve İbrahim sorun çıkmasın diye ifadeleri imzalarlar ve Aydın ise işkence ile ifadeyi imzalarlar. Sonra hapis cezaları kesinleşir ve mahkemeye gider gelirler. Hatta kaçmayı bile düşünürler. İbrahim hala dükkan ve Asuman'ın peşindedir. Ama o içeride iken elden gider.

Sonra yaptıkları iddia edilen suçların failleri yakalanır ve suçu itiraf ederler. Ama muzaffer askere alınır. Minübüste askeri kafalar ve kendini eve götürttür. İbrahim kapıyı çaldığından enişte kapıyı çalar ve askerden tabancayı çekip enişteyi vurur. Ve cinayeti üç kişi planladığını ifade eder. Film burada biter.

Cezaevi müdürü Türk sinemasına ve tiyatrosuna bir zamana damga vurmuş Zeki Alasya tarafından canlandırılırken, İbrahim’in babası karakterini de duayen oyuncu Erol Günaydın üstleniyor. Bülent Kayabaş ve Şahnaz Çakıralp da yapımın diğer oyuncuları arasında yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal oturuyor.

Sinan Çetin'in yapım şirketi olan Plato film tarafından çekilen film o döneme damgasını vurmuştu. Sebahattin Ali'nin kaldığı cezaevi olarakta bilinen Sinop cezavinde çekilen film tarihi cezaevinin de tanınmasına büyük katkı sağlamıştı.

Film daha sonraki yıllarda en çok izlenenler arasına girmeyi başardı.