Paranormal İşaretler konusu ne? Paranormal İşaretler filmi konusu ve oyuncuları

2014 yılının popüler gerilim filmlerinden biri olan Paranormal İşaretler sevenleri ve ilk kez izlemek isteyenler için bu akşam 23.45’te Kanal d ekranlarında bizlerle olacak.

Orijinal adıolan Paranormal İşaretler’in konusu biraz gerici. Bir kaza sonucu bacaklarından olan babasına refakat etmek üzere yanına gelen kızı evlerinde yıllar önce hayatını kaybeden annesinin hayaleti ile karşılaşır. Annesinin oldukça kızgın olan ruhu kızı ile korkutucu bir bağ kurar.

Sevilen filmin oyuncu kadrosunda Sarah Snook ve Joelle Carter gibi yetenekli oyuncular bulunmaktadır.