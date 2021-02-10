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Paranormal İşaretler konusu ne? Paranormal İşaretler filmi konusu ve oyuncuları

Popüler bir gerilim filmi olan Paranormal İşaretler bu akşam ekranlarımızda bizlerle buluşacak. Sevilen filmin konusu, oyuncu kadrosu ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilerin hepsi yazımızın devamında.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:11
Paranormal İşaretler konusu ne? Paranormal İşaretler filmi konusu ve oyuncuları
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2014 yılının popüler gerilim filmlerinden biri olan Paranormal İşaretler sevenleri ve ilk kez izlemek isteyenler için bu akşam 23.45’te Kanal d ekranlarında bizlerle olacak.

 

Orijinal adı Jessabelle olan Paranormal İşaretler’in konusu biraz gerici. Bir kaza sonucu bacaklarından olan babasına refakat etmek üzere yanına gelen kızı evlerinde yıllar önce hayatını kaybeden annesinin hayaleti ile karşılaşır. Annesinin oldukça kızgın olan ruhu kızı ile korkutucu bir bağ kurar.

 

Sevilen filmin oyuncu kadrosunda Sarah Snook ve Joelle Carter gibi yetenekli oyuncular bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:11
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Anahtar Kelimeler:
Paranormal IşaretlerJessabelleKanal D
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