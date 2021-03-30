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Para Uçağı filmi konusu nedir? Para Uçağı fragmanı, oyuncuları ve konusu

Para Uçağı filmi merak konusu oldu. Film severler 2020 yılında vizyona giren Para Uçağı filmi konusu nedir, Para Uçağı filmi oyuncuları ve fragmanını araştırıyor.

30 Mart 2021 Salı 22:06
Para Uçağı filmi konusu nedir? Para Uçağı fragmanı, oyuncuları ve konusu
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2020 yılının en dikkat çeken yapımlarından biri de Para Uçağı filmi oldu. Amerikan yapımı film izleyicilerden tam not aldı. Filmin farklı konusunun yanı sıra güçlü oyuncu kadrosu da dikkatleri çekti.

Para Uçağı filmi konusu

Özel bir sergiden dünyaca ünlü bir tabloyu çalmak için bir araya gelen ekip planını hazırlar. Plan kusursuz şekilde ilerlerken tablonun bilinen yerinde olmadığı anlaşıldı ve ekip tuzağa düşürülmek istendi. Ekip bu durumu anladı ve sergiden kaçtı.

Jack tabloyu almadan Rumble’ın karşısına çıkar ancak Rumble bu duruma çok sinirlenir ve ona 40 milyon dolar borcuna karşılık bir iş yapmak zorunda olduğunu söyler. Jack’in bu teklifi kabul etmekten başka çaresi yoktur, çünkü ailesinin hayatı tehlikededir. Jack’in görevi dünyanın en azılı suçlularının içerisinde kumar oynadığı bir uçağı soyması gerekmektedir.

Para Uçağı filmi oyuncuları

Adam Copeland,

Denise Richards,

Kelsey Grammer,

Thomas Jane.

Para Uçağı filmi künye

Yönetmen koltuğunda Andrew Lawrence’in yer aldığı film 2020 yılında vizyona girdi. Aksiyon türündeki film geçtiğimiz yılın en başarılı Amerikan yapımları arasında gösteriliyor.

 




Son Güncelleme: 30.03.2021 22:06
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Anahtar Kelimeler:
Money PlanePara UçağıFilmFragman
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