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Para Avcısı film konusu ve oyuncuları

2013 yılında büyük bir ilgiyle izlenen Para Avcısı günümüzde hala favori filmler arasında yer almayı başarıyor. İzleyiciler tarafından büyük ilgi görülen filmin 2.sinin çekilmesi için çok fazla talep var. Herkesin merakla beklediği Para Avcısı 2 olacak mı soruları çoğalmaya başladı. İşte film hakkında merak edilenler haberimizde

07 Mayıs 2021 Cuma 22:11
Para Avcısı film konusu ve oyuncuları
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Uzun zaman geçmiş olsa bile yoğun ilgi üzerinde olan filmin oyuncu kadrosu ve konusu ile de izleyiciler tarafından beğenileri topladı. Para Avcısı filmin başrollerinde yer alan Leonardo Dicaprio’nun yetekli oyunculuğu ile de gözleri üzerine çekmeyi başardı. Birçok eserde adı duyulan Martin Scorsese bu filmin de yönetmen koltuğunda yerini adlı.

Filmin çekim aşamasında 100 milyon dolar harcanması halinde izleyicilerin yoğun ilgisi üzerine gişe hasılatı 400 milyon doları bulmuştu. Filmin gerçek adı ise The Wolf of Wall Street olarak da biliniyor. ilk yayınlandığı günden bu zamana kadar hale izleyiciler tarafında yoğun talep görmektedir.

Film, Amerikan borsasında komisyonculuk yapan Jordan Belfort’un başından geçenleri anlatmakta. 3 saat süren film içerisinde aksiyon ve gerilim fazlasıyla mevcut olduğundan izleyiciler sıkılmadan filmin sonunu görebiliyor.

Para Avcısı konusu nedir? Para Avcısı neler oldu?

Büyük ilgi gösterilen bu film hakkında merak edilenler günümüzde hala devam etmekte. 7 yıl önce çekilen filmin konusu hakkında merak edilenleri maddeler halinde sıraladık.

  • Filmin gerçek hayattan alıntı olduğu biliniyor. 24 yaşında genç adamın para hırsı için yaşadıkları ve başından geçenler anlatılıyor.
  • Başrollerinde bulunan Jordan Belfort Amerikan borsasında iş hayatına başlayarak büyük başarılar elde etti. Bunun üzerine birçok firmadan gelerek CEO’luğa yükseldi.
  • Belfort’un karakteri aslında çok yönlü diyebiliriz. Zeki ve hırslı yapısı varken bir yandan da zengin olmak için her şeyi yapabilecek olması da kafaları karıştırıyor.
  • Zenginliği tatmaya başlayan Jordan bütün paraları kadınlarla yerken buna uyuşturucu ve kumarda dahil oluyor.
  • Hızlı yükselişi olan bu hayatın hızlı düşüşü de gözler önünde olarak film içeriğine devam ediyor.

Para Avcısı 2 olacak mı?

İzleyiciler tarafından beğenilerek izlenen film günümüzde rövanşta kalmayı başarıyor. Sevilen dizi Para Avcısı hakkında merak edilenler arasında da devamı gelecek mi soruları oluyor. Tahminler ve açıklamalar üzerine çok fazla ihtimal verilmeyen Para Avcısı 2 yayınlanmamak üzerine konuşmalar devam ediyor. Hayranları tarafın yoğun talep olması bu kararları değiştirebilecek mi?




Son Güncelleme: 07.05.2021 22:11
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FilmPara AvcısıKonu
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