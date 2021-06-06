Panic dizisi konusu nedir? Panic dizisi oyuncu kadrosu

Amazon Prime Video’nun yeni dizisi olan Panic, farklı bir konuyu ele alarak izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Günümüz dünyasını konu edinen dizi fakir ve zengini anlatıyor. Varlıklı kişilerin hayalini fakir kişilerin ise yaşam mücadelesini yansıtan dizi Amerika’nın duyulmayan Carp adlı kasabada çekiliyor. Ana karakter Heather Nill olurken yeni mezun olan öğrencilerin oynadığı dizidir.

Kasabadan ayrılan kişilerin hayatını konu edinen dizide oyunlar vardır. Bu oyunlarda ise zorlayıcı görevler mevcut. Büyük ödülü kazanmak isteyen kişi büyük korkuları ile karşılaşmak zorundadır. Gençlerin hayal dünyasına giren dizi kasabanın büyüleyici oluşu ile dikkat çekmektedir. Gizem ve gerilim dolu dizide düşünceler ön planda yer alırken gençlere odaklı dizi oldukça beğenildi.





Yönetmeni Megan Griffiths, Gandja Monteiro ve Viet Nguye birçok isim yer alırken ilgi çekici konusu ile sıra dışı gizem dolu senaryoları ile insana heyecan katmaktadır. İmdb puanı 5,3 olan dizi 10 bölümden oluşmaktadır. Bir sezon sürmektedir.





Panic dizisi tanıtım fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Panic dizisi oyuncu kadrosu

Olivia Welch – Heather Nill

Mike Faist – Dodge Mason

Ray Nicholson – Ray Hall

Camron Jones – Bishop Moore

Enrique Murciano – James ‘Jimmy’ Cortez

Todd Williams – John Williams

David W. Thompson – Diggins

Kariana Karhu – Lily Nill

Om Patel – Jose

Leslie Ann Leal – Summer Calvo