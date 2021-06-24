İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Öznur Ön kim, kaç yaşında? Öznur Ön biyografisi

Son olarak Kalk Gidelim isimli dizide rol alan Öznur Ön’ün hayatı merak ediliyor. Öznur Ön kim, kaç yaşında? İşte Öznur Ön’ün biyografisi…

24 Haziran 2021 Perşembe 02:00
Öznur Ön kim, kaç yaşında? Öznur Ön biyografisi
Takip Et:

Öznur Ön, 17 Mayıs 1972 İstanbul doğumludur. Oyuncu, Eric Morris Yaratıcı Drama Atölyesi’nde ve Ayla Algan’dan kamera önü oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Fatih Belediyesi Eminönü Halk Eğitim Merkezi’nde de eğitmenlik yapmıştır.

Rol aldığı diziler

  • Arka Sokaklar
  • Aile Reisi
  • Leyla ile Mecnun
  • Koyu Kırmızı
  • Zengin Kız Fakir Oğlan
  • Güneşi Beklerken
  • Kiralık Aşk
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Çoban Yıldızı
  • Paramparça
  • Dayan Yüreğim
  • Kalp Atışı
  • Arka Sıradakiler
  • Küçük Ağa
  • Kalk Gidelim

Son Güncelleme: 24.06.2021 02:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
öznur önKimKaç YaşındaBiyografisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayan bacak lakaplı Serpil Örümcer kim? Yer aldığı yapımlar ve bestelediği şarkılar neler?
Bayan bacak lakaplı Serpil Örümcer kim? Yer aldığı yapımlar ve bestelediği şarkılar neler?
Alper Aslanoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Alper Aslanoğlu hangi projelerde yer aldı?
Alper Aslanoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Alper Aslanoğlu hangi projelerde yer aldı?
Niyazi Taligacı kimdir? Niyazi Taligaci hakkında bilgiler
Niyazi Taligacı kimdir? Niyazi Taligaci hakkında bilgiler
Serhan Kurt kimdir, sevgilisi var mı? Rol aldığı yapımlar neler?
Serhan Kurt kimdir, sevgilisi var mı? Rol aldığı yapımlar neler?
Tayfun Akalın kimdir? Kaç senesinde vefat etti? Tayfun Akalın neden vefat etti?
Tayfun Akalın kimdir? Kaç senesinde vefat etti? Tayfun Akalın neden vefat etti?
Ünlü oyuncu ve sunucu Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında?
Ünlü oyuncu ve sunucu Ümit Kantarcılar kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında?

Popüler Haberler

Öznur Ön kim, kaç yaşında? Öznur Ön biyografisi
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
Önümüzdeki 3 Yıl Bu Hasarların Telafisi ile Mücadele Edilecek!
Bayan bacak lakaplı Serpil Örümcer kim? Yer aldığı yapımlar ve bestelediği şarkılar neler?
Alper Aslanoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Alper Aslanoğlu hangi projelerde yer aldı?
Kanal D Yüzleşme programı başvuru formu
Altın ne kadar oldu? 24 Haziran 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 24 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Haziran 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 24 Haziran 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
24 Haziran 2021 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Haziran 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Kırmızı Oda 40. bölüm izle tek parça! Kırmızı Oda son bölüm kesintisiz izle!
Askıya alınan Instagram hesabı nasıl açılır?
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Türkiye plaka kodları ve şehirleri
Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2021 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Tayfun Akalın kimdir? Kaç senesinde vefat etti? Tayfun Akalın neden vefat etti?
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 24 Haziran 2021 Perşembe
Bugün Fox TV ekranlarında hangi diziler var? 24 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı
24 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
24 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.