Öznur Ön kim, kaç yaşında? Öznur Ön biyografisi

24 Haziran 2021 Perşembe 02:00
Öznur Ön
, 17 Mayıs 1972 İstanbul doğumludur. Oyuncu, Eric Morris Yaratıcı Drama Atölyesi’nde ve Ayla Algan’dan kamera önü oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Fatih Belediyesi Eminönü Halk Eğitim Merkezi’nde de eğitmenlik yapmıştır.
Rol aldığı diziler
- Arka Sokaklar
- Aile Reisi
- Leyla ile Mecnun
- Koyu Kırmızı
- Zengin Kız Fakir Oğlan
- Güneşi Beklerken
- Kiralık Aşk
- Muhteşem Yüzyıl
- Çoban Yıldızı
- Paramparça
- Dayan Yüreğim
- Kalp Atışı
- Arka Sıradakiler
- Küçük Ağa
- Kalk Gidelim
Son Güncelleme: 24.06.2021 02:00
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