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Özlem Tokaslan Seksenler dizisinde hangi karaktere hayat verecek?

Ekranların sevilen dizisi Seksenler'in yeni sezonunda oyuncu kadrosuna dahil olan son oyuncu belli oldu. Rolü henüz belli olmasa da dizi kadrosuna katılan son isim Özlem Tokaslan oldu. Pek çok Seksenler hayranı ise Özlem Tokaslanın hangi karaktere hayat vereceğini araştırmaya başladı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:03
Özlem Tokaslan Seksenler dizisinde hangi karaktere hayat verecek?
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Ekranların sevilen komedi dizilerinden Seksenler dizisi yeni sezonda katılacak oyunculardan Özlem Tokaslan, yapımcı Birol Güven tarafından paylaşıldı. Aynı zamanda hangi rolde olacağını doğru bilene gömlek hediye edeceğini belirten Güven diziye yeni katılan oyuncuları ara ara paylaşacağını da belirtti.  

Özlem Tokaslan Seksenler dizisinde hangi karaktere hayat verecek?

Birol Güven’in Özlem Tokaslan’ı duyurması sonrasında rolünü bilene 1980’li yılların modası olan bir gömlek hediye edeceğini belirtmesi sonrasında sosyal medyada Tokaslan’ın rolü merak edilmeye başlandı.  

Özlem Tokaslan kimdir?

 

13 Kasım 1973 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen usta oyuncu ilk ve ortaokul eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlayan Tokaslan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde Şan eğitimi alarak oyunculuk konusunda kendini geliştirdi. Ilk kez 2007 yılında Hakkını Helal Et dizisinde görev alan Tokaslan daha sonrasında 2009 yılında Ömre Bedel dizisi ile ünlendi. 2012 yılında Dila dizisinde hayat verdiği Hayriye karakteri ile iyie tanınan Tokaslan ekranların aranan yüzlerinden bir tanesi oldu.  

2012 sonrasında Yabancı, Dedemin Fişi gibi filmlerde görev aldıktan sonra 2014 yılında tekrar dizi sektörüne geçti. Güzel Köylü ve No 309 dizilerinde oyunculuğu ile izleyenleri kendisine hayran bırakan Özlem Tokaslan Erkenci Kuş dizisinde de görev aldı. Eylül ayında başlayacak olan 2020 – 2021 sezonunda ise Seksenler dizisi kadrosuna dahil olan Özlem Tokaslan’ın hangi karakteri canlandıracağı kesin olmamakla birlikte Hülya olabilir görüşü hakim. 

Hülya Tokaslan’ın görev aldığı diziler hangileridir?

 

2020 – Seksenler (Hülya) 
2018 – Erkenci Kuş (Mevkıbe) 
2016 – No: 309 (Yıldız) 
2016 – Dedemin Fişi (Üzerlik) 
2014 – Güzel Köylü (Dudu Alkan) 


2012 – Yabancı (Memure) 
2012 – Dila Hanım (Hayriye) 
2011 – Zehirli Sarmaşık (Mahinur Benderli) 
2009 – Ömre Bedel (Raziye) 
2007 – Hakkını Helal Et (Sabahat) 



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:03
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Anahtar Kelimeler:
Seksenlerözlem Tokaslan
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