Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler

Uzun yıllardır tiyatro oyunlarında yer alan ve İstanbul Tiyatrosu’nda müdür yardımcılığı yapan Özlem Güveli’nin yaşamı merak edilmektedir. Peki Özlem Güveli kimdir?

Özlem Güveli kimdir?

İstanbul’da 1970 yılında dünyaya gelen Özlem Güveli, Mimar Sinan Üniversitesi’nde tiyatro bölümünü bitirmiştir. Arından İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda rol almaya başlayan Güveli, pek çok dizi, film ve sinema yapımlarında rol almıştır.

İki yıl boyunca İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda müdür yardımcısı olan Özlem Güvenli mezun olduğu okulda eğitmenlik yapmıştır. Ayrıca

Özlem Güveli rol aldığı yapımlar

Yunus Emre

Yeşil Papağan Limited

İncir Ağacı

İnsan Aldandı

Hicran

Tersine Dünya

Fatima’nın Erkekleri

Kuşkucu Adam

Kurban

Avcı

Kanlı Düğün

Kassandra

Sekiz Kadın