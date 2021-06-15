Özlem Güveli kimdir? Özlem Güveli hakkında bilgiler

Uzun yıllardır tiyatro oyunlarında yer alan ve İstanbul Tiyatrosu’nda müdür yardımcılığı yapan Özlem Güveli’nin yaşamı merak edilmektedir. Peki Özlem Güveli kimdir?
Özlem Güveli kimdir?
İstanbul’da 1970 yılında dünyaya gelen Özlem Güveli, Mimar Sinan Üniversitesi’nde tiyatro bölümünü bitirmiştir. Arından İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda rol almaya başlayan Güveli, pek çok dizi, film ve sinema yapımlarında rol almıştır.
İki yıl boyunca İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda müdür yardımcısı olan Özlem Güvenli mezun olduğu okulda eğitmenlik yapmıştır. Ayrıca
Özlem Güveli rol aldığı yapımlar
Yunus Emre
Yeşil Papağan Limited
İncir Ağacı
İnsan Aldandı
Tersine Dünya
Fatima’nın Erkekleri
Kuşkucu Adam
Kurban
Avcı
Kanlı Düğün
Kassandra
Sekiz Kadın
Son Güncelleme: 15.06.2021 11:07