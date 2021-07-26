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Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncusu Özgür Ozan ile ilgili ortaya atılan iddialar sonrasında sosyal medyada Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu sorusu gündeme geldi. Kısa sürede diziye ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:42
Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar için şok bir iddia ortaya atıldı. Sezon finali yapan dizinin başrol oyuncuları Özgür Ozan ve Zafer Ergin’in diziye veda edeceği iddia edildi. Kısa süre içerisinde oyuncuların akıbeti belli oldu.

Özgür Ozan Arka Sokaklar’dan ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan’ın yeni sezonda dizinin kadrosunda yer almayacağı söyleniyordu. Hatta bu gelişme Twitter’da trendlere girmiş ve ünlü oyuncu da şaşkınlığını bir paylaşım ile dile getirmişti.

Özgür Ozan’ın bir dijital platform dizisinin kadrosuna katılması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Ancak kısa süre içerisinde gerçek ortaya çıktı. Özgür Ozan’ın Arka Sokaklar’ın yeni sezonu için anlaşma yaptığı öğrenildi. Buna göre Hüsnü Çoban karakteri yeni sezonda da izleyiciyle buluşacak.

Arka Sokaklar yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar dizisi Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Uzun yıllardır devam eden dizi Eylül ayında yeni kadrosuyla yeniden ekranlarda olacak.


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
özgür OzanHüsnü çobanArka Sokaklar
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