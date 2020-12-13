Özgü Namal, Exxen projesinden ayrıldığını açıkladı

Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen platformunda yayınlanacak ‘Hükümsüz’ adlı dizide başrol oynayacak olan Özgü Namal, projeden ayrıldığını açıkladı. Çekimleri İzmir’de yapılacak diziye çocuklarının eğitimi nedeniyle katılamayacağını belirtti.

Ünlü oyuncu Özgü Namal, 2013 yılından sonra oyunculuğa ara vermiş ve evlendikten sonra eşi ile birlikte köy hayatı yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Namal, setlere dönüşünün hazırlığındaydı.

Exxen platformunda yayınlanacak olan ‘Hükümsüz’ dizisinde başrol oynayacağı kesinleşen Özgü Namal, projeye katılamayacağını açıkladı. Alınan bilgilere göre Özgü Namal, senaryoda birkaç değişiklik yapılmasını istedi ancak bu istediği yapımcı tarafından kabul edilmedi. Namal ise çekimler için İzmir’e gidemeyeceğini ve çocuklarının eğitimine odaklanması gerektiğini belirterek dizinin kadrosundan ayrıldı.

Yapım şirketinin Namal’ın ayrılışının ardından Hande Soral ve Sedef Avcı’ya teklif götüreceği öğrenildi.