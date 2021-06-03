Özge Dörter kimdir, kaç yaşındadır? Özge Dörter’in yer aldığı yapımlar

Özge Dörter hakkında bilgiler

1 Ocak 1979 tarihinde hayata gözlerini açan Özge Dörter, 42 yaşındadır. Boyu 1.72, kilosu ise 60 olan güzel oyuncu, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle izleyenlerin dikkatini çekmiştir. Birçok başarılı yapımda yer alan Özge Dörter, aynı zamanda sunuculuk da yapmıştır. Özge ile Klip Saati programının sunuculuğunu yapan güzel oyuncu, bu programdaki performansıyla da oldukça beğenilmiştir.

Yağmurdan Geçerken, Aşk Yeniden, Umutsuz Ev Kadınları, Adını Feriha Koydum, Yahşi Cazibe, Güneşin Kızları, Kertenkele, Anne ve Adı Efsane gibi önemli yapımlarla izleyici karşısına çıkan Özge Dörter, izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.