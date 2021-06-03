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Özge Dörter kimdir, kaç yaşındadır? Özge Dörter’in yer aldığı yapımlar

Oyuncu Özge Dörter, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Özge Dörter’in hayatını merak eden izleyiciler, internet üzerinden bu konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. Özge Dörter kimdir, kaç yaşındadır? Özge Dörter hangi yapımlarda yer almıştır? İşte detaylar...

03 Haziran 2021 Perşembe 19:04
Özge Dörter kimdir, kaç yaşındadır? Özge Dörter’in yer aldığı yapımlar
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Özge Dörter hakkında bilgiler

1 Ocak 1979 tarihinde hayata gözlerini açan Özge Dörter, 42 yaşındadır. Boyu 1.72, kilosu ise 60 olan güzel oyuncu, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle izleyenlerin dikkatini çekmiştir. Birçok başarılı yapımda yer alan Özge Dörter, aynı zamanda sunuculuk da yapmıştır. Özge ile Klip Saati programının sunuculuğunu yapan güzel oyuncu, bu programdaki performansıyla da oldukça beğenilmiştir.

Yağmurdan Geçerken, Aşk Yeniden, Umutsuz Ev Kadınları, Adını Feriha Koydum, Yahşi Cazibe, Güneşin Kızları, Kertenkele, Anne ve Adı Efsane gibi önemli yapımlarla izleyici karşısına çıkan Özge Dörter, izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.


Son Güncelleme: 03.06.2021 19:04
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