Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler

Ozan Turan’ın hayatı

1985 yılında hayata gözlerini açan Ozan Turan, 36 yaşındadır. Adana doğumlu olan Ozan Turan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitiminin ardından oyunculuğa başlayan Turan, aynı zamanda sanat yönetmenliği de yapmaktadır. Hayatını İstanbul’da sürdüren oyuncu, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.

Elif, Stajyer Mafya, Kalıngiller, Facia Üçlü, Adanalı Meryem, Gülperi ve Yaralı Kuşlar gibi yapımlarda yer alan Ozan Turan, son olarak Yaralı Kuşlar’da yer almıştır ve bir süredir herhangi bir projede gözükmemektedir.