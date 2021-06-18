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Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler

Son olarak Yaralı Kuşlar dizisi ile ekranlara gelen Ozan Turan, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Ozan Turan’ın daha önce yer aldığı yapımları izleyen izleyiciler ise Ozan Turan’ın hayatı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ozan Turan’ın hayatı ile ilgili bilgiler...

18 Haziran 2021 Cuma 17:22
Ozan Turan kimdir, kaç yaşındadır? Ozan Turan hakkında bilgiler
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Ozan Turan’ın hayatı

1985 yılında hayata gözlerini açan Ozan Turan, 36 yaşındadır. Adana doğumlu olan Ozan Turan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitiminin ardından oyunculuğa başlayan Turan, aynı zamanda sanat yönetmenliği de yapmaktadır. Hayatını İstanbul’da sürdüren oyuncu, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.

Elif, Stajyer Mafya, Kalıngiller, Facia Üçlü, Adanalı Meryem, Gülperi ve Yaralı Kuşlar gibi yapımlarda yer alan Ozan Turan, son olarak Yaralı Kuşlar’da yer almıştır ve bir süredir herhangi bir projede gözükmemektedir.


Son Güncelleme: 18.06.2021 17:22
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Ozan TuranOzan Turan KimdirYaralı Kuşlar
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