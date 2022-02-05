Ozan Osmanpaşaoğlu kimdir?

37 yaşında olan ünlü oyuncu Yeditepe Üniversitesi mühendislik bölümünde okudu. Buradan mezun olmasının ardından aynı üniversitenin işletme bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

Kırlangıç Fırtınası'nda rol alarak ilk dizi deneyimini yaşadı. Çeşitli reklam filmlerinde oynadı ve Duman’ın bir klibinde oynadı.

Oyunculuğunun yanı sıra söz yazarlığı ve solist kimliği ile de ünlenen Özan Osmanpaşaoğlu daha önceleri Beni Böyle Sev, Herkese Merhabalar Hayat, Türkan, Kalbim Seni Seçti gibi yapımlarda rol aldı ve büyük bir başarı sağladı. Asıl çıkışını ise Güneşi Beklerken dizisi ile yakaladı. Ünlü oyuncu aslen Trabzonlu'dur ve Trabzon’da dünyaya gözlerini açmıştır.