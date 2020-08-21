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Ozan Güven Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Ozan Güven Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 21.08.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

21 Ağustos 2020 Cuma 02:40
Ozan Güven Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı?
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Star TV ekranlarında geçtiğimiz sezon yayınlamaya başlayan Babil dizisinin başrol oyuncuları arasında bulunan Ozan Güven’in yeni sezonda yer almaması bekleniyor. Dizide oldukça önemli bir karakterini canlandıran başarılı oyuncunun eski sevgilisine şiddet gösterdiği gerekçesiyle süren bir davası nedeniyle diziden ayrılması bekleniyor.

Eski sevgilisi ile devam eden davası ile halkın büyük tepkisini toplayan Ozan Güven’in yeni sezonda dizide yer almaması bekleniyor. Dava süreci sonuçlanana kadar bir süre ekranlarda boy göstermek istemeyen Ozan Güven’in ise bu karara sıcak baktığı konuşuluyor.

Babil dizisi Egemen diziden kovuldu mu?

Yargı sürecinde eski sevgilisi ile bir davası bulunan Ozan Güven’in diziden ayrılması haberleri çoğalırken konu ile ilgili resmi açıklama dizi yapımcısı Ay Yapım tarafından gerçekleştirildi.


Oyuncu Ozan Güven’in geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı haberleri çıkmıştı. Bu haberler ile birlikte halkın büyük tepkisini çeken Ozan Güven dava süresince ekranlarda olmama kararı aldığı iddia edilmişti. Bu iddialara noktayı koyan Ay Yapım, yaptığı açıklama ile Ozan Güven’in yargı sürecinde bulunan davası sonuçlanana kadar oyuncunun dizide yer almayacağını duyurdu.

Babil dizi Egemen neden yok, kovuldu mu, geri dönecek mi?

Babil dizisinin kilit isimlerinden birisi olan Ozan Güven, yargıda bulunan dava süresi boyunca dizideki rolüne devam etmeme kararı aldı. Diziden ayrılan ve bir süre ekranlarda boy göstermek istemeyen oyuncunun Babil dizisinin yeni sezonunda yer almayacağı kesinleşmiş oldu. Egemen karakteri bu karara uygun bir şekilde diziden çıkartılacak.

Ozan Güven’in yargı sürecinin sonuçlanması durumunda ise başarılı oyuncu diziye dönmek istemesi halinde Ay Yapım yetkililer ile görüşerek diziye tekrar dönebilecek. Ancak oyuncunun yeni sezonda herhangi bir dizide oynamak istemediği söyleniyor.



Son Güncelleme: 21.08.2020 02:40
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