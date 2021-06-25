Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarının uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da canlandırdığı İlyas karakteriyle tanınan Ozan Akbaba, dizide gösterdiği başarılı performansla izleyicilerin beğenisini topluyor.

Ozan Akbaba kimdir?

9 Haziran 1982 tarihinde Kars’ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, üniversite eğitimini Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç mimari ve Çevre Tasarımı bölümünde tamamladı. 2005 senesinde Kırık Kanatlar dizisinde oyunculuğa başlayan Akbaba, 2013 senesinde Arka Sokaklar dizisine dahil olmuştur.

2015 senesinden bu yana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almaktadır. Ozan Akbaba, 2017 senesinde Buket Arıkan ile evlenmiştir.

Ozan Akbaba’nın rol aldığı dizi ve filmler

2015-2021 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İlyas) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Ramazan) (TV Dizisi)

2015 – Abluka (Ali) (Sinema Filmi)

2014 – Mutlak Adalet (Metin) (Sinema Filmi)

2014 – Krallar Kulübü (Sinema Filmi)

2014 – Kadir ve Kardeşleri (Ali)(Sinema filmi )

2014 – ATV Harbi tivi 1 sezon / Seslendirme ve Oyunculuk

2013 – Yarım Kalan Mucize (Ruhi Su) (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – BKM Güldür Güldür (Şenol Yaylam K.Y) (TV Dizisi)

2013 – Ammar: Cin Tarikatı (Kemal) (Sinema Filmi)

2013 – Arka Sokaklar 8. Sezon (Doktor) (TV Dizisi)

2012 – Son Sevişme (Kısa Film)

2012 – Bir Hikayem Var (Hasan Müdür) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – Kuzey Güney (Sümer Tezkan) (TV Dizisi)

2011 – Cennetin Sırları (Zafer) (TV Dizisi)

2010 – Bumerang Kargonun Laneti (Selim) (Kısa Film)

2007 – Kavak Yelleri (Kerem Çakıroğlu) (TV Dizisi)

2005 – Kırık Kanatlar (Cevdet Mercan) (TV Dizisi)