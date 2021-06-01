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Oyunun Sonu filmi konusu nedir? Oyunun Sonu filmi oyuncu kadrosu ve fragmanı

2011 yılında vizyona giren Oyunun Sonu filmi televizyon ekranlarında geliyor. İzleyiciler Oyunun Sonu filmi konusu nedir, Oyunun Sonu filmi oyuncu kadro ve fragmanını araştırıyor. Oyunun Sonu filmi bu akşam Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

01 Haziran 2021 Salı 19:12
Oyunun Sonu filmi konusu nedir? Oyunun Sonu filmi oyuncu kadrosu ve fragmanı
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2011 yapımı gerilim türündeki Oyunun Sonu filmi bu akşam ekranlara geliyor. Oyunun Sonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Oyunun Sonu filmi bu akşam saat 01:30’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Oyunun Sonu filmi konusu nedir?

2008 yılında dünya çapında ekonomik kriz meydana gelir. Wall Street’te gerçekleşen olaylarda hisseleri yerle bir olan yatırım bankasının üst düzey yöneticileri çalışanları işten çıkarmaktadır. Ancak bu çözüm değildir. Üst düzey yöneticiler şimdi de ahlaki bir çıkmazla karşı karşıyadır. Kendilerine güvenerek yatırım yapan kişileri bu durumu söylemek zorundadırlar. Ancak bu yatırımcıların hoşuna gitmez.

Oyunun Sonu filmi oyuncu kadrosu

Kevin Spacey

Paul Bettany

Jeremy Irons

Zachary Quinto

Penn Badgley

Simon Baker

Stanley Tucci

Demi Moore

Oyunun Sonu künye

2011 yılında vizyona giren gerilim türündeki Oyunun Sonu filminin yönetmenliğini J.C Chandor üstlenmiştir. 2008 yılında gerçekleşen ekonomik krizi konu edinen film yayınlandığı dönem çok beğenilmişti.



Son Güncelleme: 01.06.2021 19:12
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Anahtar Kelimeler:
Oyunun SonuFilmKanal D
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