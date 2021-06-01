Oyunucu model Didem Soydan kimdir? Didem Soydan nereli, kaç yaşında? Didem Soydan hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu ve ma Didem Soydan’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Didem Soydan kimdir?

1 Nisan 1984 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen güzel model Didem Soydan, babası tarafından Anavutluk, annesi tarafından da Bulgaristan ve Yunanistan göçmenidir. Babası ise Türkiye’ye Anavutluk’tan göç eden bir ailenin çocuğudur. İki ailenin de genetiğini alan güzel isim, Balkan ırkının sarısını ve mavi gözünü almıştır. 1.76 cm boyunda olan güzel model 54 kilodur. Didem Soydan’ın burcu ise Koç’tur.

2004 senesinde ilk defa La Russie defilesi ile podyuma adım atmıştır. Katıldığı bu defile ile birden çok modacı ve fotoğrafçı aracılığıyla büyük bir beğeni ve ilgi ile karşılanmıştır. Üniversite zamanında Diesel’de çalışırken, tasarımcı Ümit Ünal’dan modellik teklifi neticesinde La Russie defilesine katılmıştır. Kısa bir zaman içinde Türkiye’de birden çok ünlü modacı ile beraber çalışmaya başlayan Soydan, kariyerindeki basamaklarını her geçen gün daha da hızlı çıkmaya başlamıştır. İstanbul’da tertip edilen moda haftaları kapsamı içindeki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en fazla tercih ettiği modeller içinde yer almıştır. İlerleyen yıllarda ise Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada moda dünyasının aranan modelleri arasına girmeyi başarmıştır. Güzelliği ve oldukça düzgün fiziği ile herkesin dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran güzel isim, 2014 yılında İtalya Verona’da düzenlenen, Uluslararası Calzedonia Summer Show’da podyuma çıkmıştır. Didem Soydan, Calzedonia Summer Show’da podyuma çıkan ilk Türk manken unvanının sahibidir.

Didem Soydan hangi dizilerde rol aldı?

Modellik kariyerinin yanı sıra dizi sektöründe de yer alan Soydan, Aramızda Kalsın, Güzel Çirkin ve Aşk Yeniden adlı dizilerde oyunculuk yapmıştır. Ancak oyunculuk ile ilgili oyunculuk yapmadığını ve sadece yanlış verdiği bir karar sonucunda oyunculuk yapmayı denediğini söylemiştir.

Vücudunda bulunan dövmeleriyle de herkesin araştırma konusu olmayı başaran Didem Soydan’ın 5 dövmesi vardır. En çok bilinen dövmesi ise omzunda bulunan dövmedir. İlk dövmesini 17 yaşında yaptırmış, diğer dövmelerini ise 22 yaşına geldiğinde yaptırmıştır. Anlamları da araştırma konusu olan dövmelerinden, omzundaki dövmenin anlamı Amazon kadınlarının savaş sırasında omuzlarına taktıkları korumadan esinlenilmiştir. 2003 yılından bu yana modellik yaparak hayatını devam ettiren Soydan, Uluslararası pek çok markanın yüzü olmuş ve vücudunda yer alan dövmeleri kapatılmamıştır. Didem Soydan modanın kendisine herhangi bir şey ifade etmediğini dile getirirken en sevdiği modacıların ise, lexander McQueen, Ümit Ünal ve Yoshi Yamamoto olduğunu dile getirmiştir. lerleyen zamanda kendi markasını yapacağını, birden fazla marka çıkarmak ve iç çamaşırı, takı ve bikini markası gibi alanlarda marka yaratmayı düşünmektedir.

Didem Soydan sosyal medyayı dan oldukça aktif kullanmaktadır. İnstagram hesabındaki takipçi sayısı 707 bini aşkındır. Didem Soydan bir zamanlar Lider Şahin ve Can Bonomo gibi isimler ile birlikteliği olduğu söylentileri yayılmıştır. Soydan, geçmişteki sevgilileriyle arkadaş kaldığını ve hiçbiriyle de kötü ayrılmadığını belirtmiştir.