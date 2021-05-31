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Oyuncu,tiyatrocu Duygu Urgan kimdir? Duygu Urgan nereli, kaç yaşında? Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu, tiyatrocu Duygu Urgan kimdir? Duygu Urgan nereli? Duygu Urgan kaç yaşında? Duygu Urgan evli mi? Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı? Duygu Urgan hangi tiyatrolarda sahne aldı? Duygu Urgan’ın aldığı ödüller neler? Duygu Urgan’ın katıldığı seminerler ve eğitimler neler? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu ve tiyatrocu Duygu Urgan’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:01
Oyuncu,tiyatrocu Duygu Urgan kimdir? Duygu Urgan nereli, kaç yaşında? Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Duygu Urgan’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Duygu Urgan kimdir?

16 Şubat 1987 tarihinde Denizli ilinde dünyaya gelen oyuncu Duygu Urgan, şimdilerde İstanbul’da hayatını devam ettirmektedir. 1.72 cm boyu olan Urgan’ın kilosu 54 kg’dır. Güzel oyuncunun burcu ise Kova’dır. Duygu Urgan, Hem eğitim, hem tiyatro, hem eğitmenlik, hem de oyunculuk anlamında olağanüstü bir kariyere sahiptir.

Duygu Urgan pek çok Üniversitede eğitim almıştır. Bunlar;

  • Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) – İleri Oyunculuk Bölümü (Yüksek Lisans)
  • Gazi Üniversitesi (Ankara)- Sanat Tarihi Bölümü (Lisans)
  • Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) – İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama

Duygu Urgan bazı isimlerden de oyunculuk eğitimi almıştır. Bunlar; Ali Düşenkalkar, Levent Öktem, İlhan Kantarcı, Devrim Yakut, Cihan Yöntem, Nazan Kesal ve Ayda Aksel’dir. Oldukça başarılı olan Urgan, bunların yanı sıra cezaevlerinde ve okullarda Drama ve Tiyatro eğitimleri vermiştir. Aynı zamanda Şan dersi de alan Urgan, 2013 yılında İstanbul, Diamond Ajans bünyesinde de oyuncu koçluğu yapmıştır. Ümraniye T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda Halk Eğitim’e bağlı olarak mahkumlara yönelik tiyatro-drama ve diksiyon derslerinde usta öğreticilik yapmıştır.

Duygu Urgan hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak ettiği konular arasında oyuncu Duygu Urgan’ın yer aldığı projeler geliyor. İşte Duygu Urgan’ın yer aldığı projeler;

  • Gülperi (Dizi) (Sibel Karakteri)
  • İstanbul’un Tarihi Mekanları Kültür Bakanlığı Belgesel Filminde (Piraye)
  • Asimetrik (Sinema filmi Başrol)
  • Fırtına (Orta Metraj Film)
  • Soluk (Kısa Metraj film)
  • Ünsiyet (Kısa film)
  • Behzat Ç (Oyuncu ve kamera arkası görev)
  • Arka Sokaklar (Dizi)
  • 4N1K (Dizi)
  • Söz (Dizi)
  • Çocuklar Duymasın (Dizi)
  • İkizler (Dizi)
  • Töre- Tebriz Şarkısı (Klipte Oyunculuk)
  • 2014- 2015 Yayla Şenlik ve Festivallerde (Sunuculuk)

Türkçe’nin yanı sıra İspanyolca ve İngilizce dillerine de hakim olan Duygu Urgan şimdiye kadar pek çok tiyatro oyununda sahne almıştır.

Duygu Urgan hangi tiyatrolarda sahne aldı?

Herkesin merak ettiği konular arasında oyuncu Duygu Urgan’ın yer aldığı tiyatro oyunları geliyor. Bu oyunlar;

  • Ah Şu Gençler (Denizli)
  • Ben Anadolu (Denizli)
  • Hastane (Ankara)
  • Harikalar Mutfağı (Ankara)
  • Mavi Pullu Balık (Ankara)
  • Gökkuşağının Altında (İstanbul- Kanaval Tiyatro)
  • Çizmeli Kedi (İstanbul- Kanaval Tiyatro)
  • Paşa Paşa Tiyatro Yahut Ahmet Vefik Paşa (İstanbul- DT)
  • Kızılırmak (İstanbul- DT – reji asistanlığı)
  • Geçilmez 1915 (İstanbul)
  • Bir Picasso, Lütfen (İstanbul)
  • Skeç-derleme oyunlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı için hazırlanmış tune oyunu/ Sout Tiyatro)
  • Anadolu’nun Kayıp ve Cesur Kadınları (Karart Kültür Sanat)

Duygu Urgan’ın aldığı ödüller neler?

Herkesin merak ettiği konular arasında oyuncu Duygu Urgan’ın almış ödüller geliyor. Başarılı ismin aldığı ödüller ise;

  • Direklerarası Seyirci Ödülleri – Umut vaat eden oyuncu ödülü (2012)
  • Direklerarası Seyirci Ödülleri – En kaliteli Yönetmen jüri özel ödülü (2014) (Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki çalışmaları neticesinde mahkûm öğrencilerinin sahnelediği, Definename isimli oyun ile)
  • Ünsiyet filmi ile, Amerika’da düzenlenmiş olan, Beacon Hill Film Festivali’ni (1000 filmin katıldığı yarışmayı) 4. lük ödülü ile tamamlamışlardır.

Duygu Urgan’ın katıldığı seminerler ve eğitimler neler?

Herkesin merak ettiği konular arasında oyuncu Duygu Urgan’ın katılım sağladığı seminerler ve eğitimler geliyor. İşte Duygu Urgan’ın katıldığı seminerler ve eğitimler;

  • Bale ve Jimnastik Eğitimi +Yarışması: 1992–1996 (İzmir il geneli iki yıl 1. lik derecesi)
  • Beden Dili Eğitimi: 2005–1 ay
  • Diyafram – Kişisel Gelişim – Diksiyon – Sahne Sanatları Eğitimi (Ankara DT Sanatçısı İlhan Kantarcı)
  • Fotoğrafçılık Eğitimi: 2007
  • Kamera Önü Oyunculuk Eğitim Atölyesi: 2011–2 hafta (Turgay Tanülkü Dikili/ İzmir)
  • Şan ve Ses Metodu dersleri (Cavit Murtezaoğlu / İstanbul)

Duygu Urgan’ın ilgi alanları içinde de dans etmek, şarkı söylemek, yağlı boya, at biniciliği, yoga veel sanatları gibi birbirinden güzel hobiler ve aktiviteler yer almaktadır.


Son Güncelleme: 31.05.2021 23:01
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