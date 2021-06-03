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Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu, model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli? Cansu Güney kaç yaşında? Cansu Güney evli mi? Cansu Güney oyunculuk eğitimini nerede aldı? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı? Cansu Güney hangi dizilerde oynadı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu ve model Cansu Güney'in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

03 Haziran 2021 Perşembe 01:27
Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Cansu Güney’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Cansu Güney kimdir?

16 Ocak 1996 tarihinde Antalya ilinde dünyaya gelen güzel oyuncu Cansu Güney, 1.76 cm boya sahip ve 53 kilodur. Cansu Güney’in burcu ise Oğlak’tır. 15’li yaşlarında modellik yapmaya başlayan güzel isim, asıl hayalinin oyunculuk yapmak olduğunu belirtmiştir. 2014 yılında İstanbul’a gelerek, Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon (İngilizce) Tam burslu öğrencisi olarak eğitim yaşamını sürdürmüştür. Üniversite eğitiminin yanı sıra, oyunculuk atölyelerinde oyunculuk alanında eğitimler alan Güney, üniversite yıllarındayken, 2016 ve 2017 yılları arasında Uçankuş TV kanalında haber ve magazin programı sunuculuğu yapmıştır.

Şimdiye kadar, Eti benimo, Folkart yapı, Avivasa, Sanita Hospital, Capitol AVM ve Ng Hotels gibi bir çok reklam filminde bulunan güzel isim, 2018 yılında Yasak Elma adlı dizinin Hazal adlı karakterine hayat vermiştir. .2020 yılında ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan İnci Ağacı adlı dizinin Figen Karasu karakterine hayat vermiştir. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan güzel ismin, İnstagram hesabında 10,6 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.


Son Güncelleme: 03.06.2021 01:27
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Cansu GüneyCansu Güney KimdirYasak Elma Hazalİncir Ağacı Figen Karasu
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