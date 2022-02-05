Oyunculuğu ile beğeni toplayan Metin Akdülger kimdir? Nerelidir? Metin Akdülger nerede yaşıyor?

Selanik göçmeni olan 1 Ocak 1988 yılında Bursa’da doğmuştur. Oyuncu eğitimini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Üniversitenin üçüncü sınıfında iken bir süre Yıldız Kenter’in asistanlığını yapmıştır. Ardından Craft Tiyatro’da Kaset adlı bir tiyatro oyununda yer almıştır. Metin Akdülger, “Bensiz” adlı sinema filminde Necip karakterini canlandırmıştır. Daha sonra da Star Tv’nin çok beğenilen dizisi Medcezir’de Orkun Civanoğlu karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Son olarak da Kanal D’de yayınlanan “Analar ve Anneler” adlı dizide Tahsin karakterini canlandırmıştır.