Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Zeynep Anıl Tatdıran kimdir?

11 Nisan 1993 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran, 1.60 cm boya sahip olmasıyla beraber 43 kilodur. Zeynep Anıl Tatdıran’ın burcu ise Koç’tur. Eğitimini Haliç Üniversitesinde tamamlayan Tatdıran, oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başlamıştır. 2006 yılında Mehmet Akif Alakurt ve Cansu Dere’nin başrollerinde olduğu Sıla adlı dizinin Dilan karakterine hayat veren Tatdıran, Doktorlar dizisinde de Ezgi karakterini oynamıştır. Bunların yanı sıra Gecenin Kanatları adlı sinema filminde de oyunculuk yapan güzel isim, 2009 yılında Balkan Düğünü adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. 2010-2011 yılları arasında Küçük Kadınlar dizisinin 3. Sezonun da Öykü karakteri ile diziye katılmıştır. Doksanlar adlı dizide ise Özlem Tuncay karakterine hayat veren Zeynep Anıl Tatdıran, 2015 yılında Özcan Deniz’in yazmış olduğu ve yönettiği Sevimli Tehlikeli adlı filmin Meltem karakterine hayat vermiştir. Güzel isim oyunculuk kariyerinin yanı sıra Pilates, Paten, Futbol, Roller Skate, At Binmek, Fitness, Voleybol, Yüzmek ve Salsa gibi birçok aktivite ile ilgilenmektedir.

Zeynep Anıl Tatdıran hangi dizilerde oynadı?

(2013) Evlilik Okulu

(2011) İnsan Aldandı

(2005) Yağmur Zamanı

(2002) Sır Kapısı