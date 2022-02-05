İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Oyuncu Yasemin Çonka kimdir? Yasemin Çonka nereli, kaç yaşında?

Seksenler Nazlı kimdir? Oyuncu Yasemin Çonka kimdir? Yasemin Çonka nereli? Yasemin Çonka kaç yaşında? Yasemin Çonka evli mi? Yasemin Çonka oyunculuk eğitimini nerede aldı? Yasemin Çonka hangi dizilerde rol aldı? Herkes tarafından merak edilen Yasemin Çonka'nın hayatı hakkındaki detaylar haberimizde...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:52
Oyuncu Yasemin Çonka kimdir? Yasemin Çonka nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Herkesin merak konusu olan oyuncu Yasemin Çonka’nın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Yasemin Çonka kimdir?

Yasemin Çonka 18 şubat 1972 tarihinde ailesinin tek çocuğu olarak İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. 1989 yılında başladığı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. Evli ve 1 erkek çocuğu olan Yasemin Çonka’nın çocuğunun adı Sarp’tır. Erkek çocuğu 1998 yılında doğmasının ardından Amerika Califonia'da Monterey Peninsula College, Monterey-Califonia, English Language'de okudu. 1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "İkinci Bahar" adlı dizide rol almıştır. 2012 yılında yayın hayatına giren Seksenler adlı dizide ise Nazlı karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seksenler NazlıYasemin Çonka KimdirYasemin çonka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 5 Şubat 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Masal Şatosu Peri Hırsızı oyuncu kadrosu!
Tuğçe Soncu kimdir, nerede doğmuştur? Tuğçe Soncu evli mi? Tuğçe Soncu kaç yaşında?
Şekerbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Şekerbank, kredi başvurusu yapmak isteyenler için detayları açıkladı
15 Temmuz şehitleri kimlerdir? 15 Temmuz'da şehit olan isimler
1 Temmuz 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Manken, oyuncu Arzum Onan kimdir? Arzum Onan nereli, kaç yaşında?
Paşhan Yılmazel kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Perran Kutman kimdir? Nerelidir? Perran Kutman nerede oturuyor?
Kırmızı Oda dizisinin yeni konuğu Esra Ronabar diziye dahil oluyor! Esra Ronabar Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?
Selim Bayraktar kimdir?
Başak Köklükaya kimdir, kaç yaşındadır? Başak Köklükaya’nın hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.