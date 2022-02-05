Oyuncu Yasemin Çonka kimdir? Yasemin Çonka nereli, kaç yaşında?

Yasemin Çonka kimdir?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Yasemin Çonka’nın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Yasemin Çonka 18 şubat 1972 tarihinde ailesinin tek çocuğu olarak İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. 1989 yılında başladığı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bolümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. Evli ve 1 erkek çocuğu olan Yasemin Çonka’nın çocuğunun adı Sarp’tır. Erkek çocuğu 1998 yılında doğmasının ardından Amerika Califonia'da Monterey Peninsula College, Monterey-Califonia, English Language'de okudu. 1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan ve başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen gibi ünlü oyuncuların yer aldığı "İkinci Bahar" adlı dizide rol almıştır. 2012 yılında yayın hayatına giren Seksenler adlı dizide ise Nazlı karakterini canlandırmıştır.