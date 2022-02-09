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Oyuncu Vahdet Çakar kimdir? Vahdet Çakar nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Vahdet Çakar kimdir? Vahdet Çakar nereli? Vahdet Çakar kaç yaşında? Vahdet Çakar evli mi? Vahdet Çakar hangi dizilerde rol aldı? Vahdet Çakar hangi filmlerde oynadı? Herkes oyuncu Vahdet Çakar'ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. İşte Vahdet Çakar hakkında detaylar...

09 Şubat 2022 Çarşamba 09:10
Oyuncu Vahdet Çakar kimdir? Vahdet Çakar nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Vahdet Çakar’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Vahdet Çakar kimdir?

Vahdet Çakar, 15 Mart 1954 yılında Sakarya ilinde dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İhsan Mermerci lisesinde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü tamamlamıştır. MSM’de tiyatro eğiti almış ardından Şehir Tiyatrolarında çalışmalarını sürdürmüştür.

Vahdet Çakar hangi projelerde yer aldı?

Vahdet Çakar, Hayat Bilgisi, Kurtlar Vadisi, Eğreti Gelin, Acı Hayat, Arka Sokaklar, Hatırla Sevgili, Selena, Sevgili Dünürüm, Akasya Durağı, Gece Gündüz, Yalancı Romantik, Es Es, Ezel, Küçük Sırlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Alemin Kıralı, Kalbim Seni Seçti, Mavi Kelebekler, Pis Yedili, Reis, Son, Kertenkele, Hadim, Parayı Bulduk, Yeter ve Söz gibi birden çok çalışmada rol almıştır. Vahdet Çakar,  bir dönem Türkiye İş Bankası bünyesinde servis şefliği de yapmıştır.

 



Son Güncelleme: 09.02.2022 09:10
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