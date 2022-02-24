Oyuncu Uğur Tekin kimdir? Uğur Tekin nereli, kaç yaşında? Uğur Tekin hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Uğur Tekin’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Uğur Tekin kimdir?

3 Kasım 1982 tarihinde Erzincan ilinde dünyaya gelen oyuncu Uğur Tekin, Ekmek Teknesi adlı diziyle oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Eğitimini ise Türvak Sinema TV Oyunculuk ajansında tamamlamıştır. Pek çok sinema ve dizide rol alan oyuncu, yeni sezonda ise reyting oranı yüksek olan TRT 1 ekranlarının sevilen ve beğenilen dizisi Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.