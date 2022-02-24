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Oyuncu Uğur Tekin kimdir? Uğur Tekin nereli, kaç yaşında? Uğur Tekin hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Uğur Tekin kimdir? Uğur Tekin nereli? Uğur Tekin kaç yaşında? Uğur Tekin evli mi? Uğur Tekin oyunculuk eğitimini nerede aldı? Uğur Tekin hangi dizilerde rol aldı? Herkes tarafından merak konusu olan yakışıklı oyuncu Uğur Tekin'in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

24 Şubat 2022 Perşembe 01:28
Oyuncu Uğur Tekin kimdir? Uğur Tekin nereli, kaç yaşında? Uğur Tekin hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Uğur Tekin’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Uğur Tekin kimdir?

3 Kasım 1982 tarihinde Erzincan ilinde dünyaya gelen oyuncu Uğur Tekin, Ekmek Teknesi adlı diziyle oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Eğitimini ise Türvak Sinema TV Oyunculuk ajansında tamamlamıştır. Pek çok sinema ve dizide rol alan oyuncu, yeni sezonda ise reyting oranı yüksek olan TRT 1 ekranlarının sevilen ve beğenilen dizisi Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

 



Son Güncelleme: 24.02.2022 01:28
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