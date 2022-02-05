Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Tolgahan Sayışman’nın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Tolgahan Sayışman kimdir?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 tarihinde İstanbul ilinde doğmuştur. Manken ve Oyuncu olarak hayatını devam ettiren yakışıklı isim Show TV ekranlarında yayınlanan Asla Vazgeçmem dizisinde yer almaktadır. Tolgahan Sayışman baba tarafından Selanik, anne tarafından da Trabzonlu ’dur. 2016 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve sunulan Survivor adlı yarışmaya katılmıştır.

Eğitimini adıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültelerinde tamamlayan Sayışman, 2005 yılında Güney Kore’de düzenlenen Manhunt Intenational Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmiş ve yarışmada 1.’cilikle dönmüştür. 2017 yılında da güzel isim Almeda Abazi ile dünya evine girmiştir. Son olarak 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayına başlayan Şampiyon adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Bu dizide Fırat Bölükbaşı karakterine hayat vermiştir.