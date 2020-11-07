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Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında rol alan ,şuan TV ekranlarında Hekimoğlu dizisi ile gelen sevilen oyuncu Timuçin Esen korona-virüse yakalandı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 16:50
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
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Tv ekranlarında Hekimoğlu dizisi ile boy gösteren Ateş Hekimoğlu karakterine hayat veren bunun yanında halkı bilinçlendirmek adına salgın başladığından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu videolarında rol alan ünlü oyuncu Timuçin Esen korona-virüse yakalandı. Rol aldığı sağlık bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu videolarında Esen korona-virüsün ne olduğu ve nasıl okunulacağı gibi konulara değiniyordu.


Timuçin Esen’in ailesinde korona-virüs çıkmasından sonra test yaptırdı ve test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Oyuncu hemen tedaviye başladı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan oyuncunun devam eden dizisi Hekimoğlu’nun çekimlerine tedbir amaçlı 1 hafta ara verileceği öğrenildi.



Son Güncelleme: 07.11.2020 16:50
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Anahtar Kelimeler:
Timuçin EsenKorona-virüs
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