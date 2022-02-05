Oyuncu Sultan Ulutaş kimdir? Sultan Ulutaş nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Sultan Ulutaş’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Sultan Ulutaş kimdir?

1 Ocak 1988 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen Sultan Ulutaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyunculuk eğitimini M.S.M. Actors Studio’da alan Ulutaş, Eğitim hayatına Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde devam etmektedir. Birçok reklamda yer almasının yan sıra herkesin hafızasına kazınan Çocuklar Duymasın adlı dizide Damla karakterine hayat vermesiyle herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Yeni zamanda ise 2015 yılında yayın hayatına giren Son Çıkış adlı dizinin Zeynep karakterine hayat vermektedir.