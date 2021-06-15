Oyuncu Şükrü Üçüncü kimdir?

Karadeniz'in on parmağında opn marifet olan yetenekli oyuncusu bu zamana kadar birçok işte adını duyurmayı başardı.
1983 Trabzon doğumlu olan Üçüncü, ailesi eğitimli ve kariyer sahibi insanlardır. Eğitim hayatı Üniversite'de dahil olmak üzere Trabzon'da sürmüştür. Karadeniz Teknik Üniversitesi Medya ve İletişim bölüm mezunudur. Kariyerini her alanda ilerleten yetenekli oyuncu her şeyde yer aldı.
Yazar, senarist, oyuncu, tiyatrocu ve gazeteci gibi çok yönleri vardır.
Kaos türündeki ilk defa tiyatro eserini ortaya çıkarmıştır Elveda Alfredo adındadır. Tiyatroya yeni bir ses getirmiştir. Yetenekli oyuncu senaryolar yazarak katkıda bulunuyor.
Gazetecilik alanında da ilk kez polis muhabirliğini ortaya çıkarmıştır. Haber sitelerine de ilk kez bu tarz yazan kendisi olmuştur. Polis adliye muhabirliğini ortaya çıkarmıştır.
2007 yılında kansere yakalanmıştır. Bir dönem Wushu Milli Takım antrenörlüğü ve yöneticiliği yapmıştır.
Oyunculuk kariyeri için birçok ajansa kaydolmuş ardından Karadeniz namına çekilen hemen her dizide rol almıştır. Kuzey Yıldızı dizisiyle de ekranlarda tanınmıştır.
Rol aldığı dizi ve filmler;
Seni Seven Ölsün
Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel
Yeni Gelin
Sen Anlat Karadeniz
Kuzey Yıldızı İlk Aşk
Yazdığı kitaplar;
Yalı Çetesi (Polisiye Roman)
Faili Firar (Polisiye Roman)
Sıra Dışı Hastalar
Yazdığı tiyatro oyunları;
Çanakkale’de bir öykü Kanlı Gömlek (Dram)
Herkes Oyuncu (Polisiye Komedi)
Beni kim öldürdü (Polisiye)
100 Numara sorun (Komedi)
Ben ve Ruhum
Lagara Lugara TV
Beni Affet Shakespeare
Elveda Alfredo
Vatandaş Behçet
Nietzsche’nin Yalnızlığı
Gergin aile
Rol aldığı tiyatro oyunları;
Biz Bunu Hiç Düşünmedik
Bir Sıkıntı Yok
Biz Bunu Çok Düşündük
46’lıklar
Gözüne Girsin
Kanlı Gömlek
Canım Arkadaşım (Çocuk Oyunu)
Herkes Oyuncu
Elveda Alfredo
Aldığı ödüller;
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Yerel Muhabiri
Çağdaş Gazeteciler Deneği Yılın Haberi
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