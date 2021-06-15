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Oyuncu Şükrü Üçüncü kimdir?

Kaos türünde ilk tiyatro türünü yapan kişidir. Ekranların sevilen oyuncusu, hem gazeteci hem de tiyatrocudur. Sosyal medyada en çok aranan isimlerden biri olmuştur. Hakkında merak edilen her şeyi siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

15 Haziran 2021 Salı 20:10
Oyuncu Şükrü Üçüncü kimdir?
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Karadeniz'in on parmağında opn marifet olan yetenekli oyuncusu bu zamana kadar birçok işte adını duyurmayı başardı. 

1983 Trabzon doğumlu olan Üçüncü, ailesi eğitimli ve kariyer sahibi insanlardır. Eğitim hayatı Üniversite'de dahil olmak üzere Trabzon'da sürmüştür. Karadeniz Teknik Üniversitesi Medya ve İletişim bölüm mezunudur. Kariyerini her alanda ilerleten yetenekli oyuncu her şeyde yer aldı.

Yazar, senarist, oyuncu, tiyatrocu ve gazeteci gibi çok yönleri vardır. 

Kaos türündeki ilk defa tiyatro eserini ortaya çıkarmıştır Elveda Alfredo adındadır. Tiyatroya yeni bir ses getirmiştir. Yetenekli oyuncu senaryolar yazarak katkıda bulunuyor. 

Gazetecilik alanında da ilk kez polis muhabirliğini ortaya çıkarmıştır. Haber sitelerine de ilk kez bu tarz yazan kendisi olmuştur. Polis adliye muhabirliğini ortaya çıkarmıştır. 

2007 yılında kansere yakalanmıştır. Bir dönem Wushu Milli Takım antrenörlüğü ve yöneticiliği yapmıştır.

Oyunculuk kariyeri için birçok ajansa kaydolmuş ardından Karadeniz namına çekilen hemen her dizide rol almıştır. Kuzey Yıldızı dizisiyle de ekranlarda tanınmıştır.

Rol aldığı dizi ve filmler;

Seni Seven Ölsün

Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel 

Yeni Gelin

Sen Anlat Karadeniz

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 

Yazdığı kitaplar;

Yalı Çetesi (Polisiye Roman)

 Faili Firar (Polisiye Roman)

Sıra Dışı Hastalar

Yazdığı tiyatro oyunları;

Çanakkale’de bir öykü Kanlı Gömlek (Dram)

Herkes Oyuncu (Polisiye Komedi)

Beni kim öldürdü (Polisiye)

100 Numara sorun (Komedi)

Junallenen Kumpanya

Ben ve Ruhum

Lagara Lugara TV

Beni Affet Shakespeare

Elveda Alfredo

Vatandaş Behçet

Nietzsche’nin Yalnızlığı

Gergin aile

Rol aldığı tiyatro oyunları;

Biz Bunu Hiç Düşünmedik

Bir Sıkıntı Yok 

Biz Bunu Çok Düşündük

46’lıklar

Gözüne Girsin

Kanlı Gömlek

Canım Arkadaşım (Çocuk Oyunu)

Herkes Oyuncu

Elveda Alfredo 

Aldığı ödüller;

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Yerel Muhabiri

Çağdaş Gazeteciler Deneği Yılın Haberi

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yılın Fotoğrafı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yılın Röportajı

 


Son Güncelleme: 15.06.2021 20:10
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Anahtar Kelimeler:
şükrü üçüncüGazeteciTiyatrocuOyuncu
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