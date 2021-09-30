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Oyuncu Sıla Türkoğlu yaşı, nereli, eğitimi

Son zamanların konuşulan isimlerinden niri haline haline gelen Sıla Türkoğlu kimdir? Sosyal medyada gündem olan Sıla Türkoğlu hangi dizide oynuyor? Sıla Türkoğlu hakkında merak edilenler haberimizde.

30 Eylül 2021 Perşembe 18:39
Oyuncu Sıla Türkoğlu yaşı, nereli, eğitimi
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Kanal 7 ekranlarında hafta içi her akşam izleyicilerle buluşan Emanet dizisinin başrol oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu hakkında birçok konu merak edilmekte. Emanet dizisinin Seher’i, Sıla Türkoğlu kimdir? Son zamanlarda isminden söz ettirmeyi başaran genç oyuncunun hakkında nereli, kaç yaşında, nerede yaşıyor gibi birçok soru sorulmaktadır. İşte yanıtları.

Sıla Türkoğlu kimdir? 

İzmir, Bonova doğumlu olan Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi’nden mezun olan Sıla Türkoğlu, oyunculuk eğitimene devam etmektedir.  

Sıla Türkoğlu, oyunculuğa dair ilk adımlarını 2018 yılında henüz 19 yaşındayken “Ağlama Anne” diziyle atmıştır. Daha sonra 2019 yılında Suna karakteriyle “Yemin” adlı dizide de rol almıştır. Bugünlerde ise Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden biri haline gelen “Emanet” dizisinin başrollerinden biridir ve Seher karakterine hayat vermektedir.  


Son Güncelleme: 30.09.2021 18:39
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Sıla TürkoğluEmanet DizisiEmanet
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