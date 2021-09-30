Oyuncu Sıla Türkoğlu yaşı, nereli, eğitimi

Kanal 7 ekranlarında hafta içi her akşam izleyicilerle buluşan Emanet dizisinin başrol oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu hakkında birçok konu merak edilmekte. Emanet dizisinin Seher’i, Sıla Türkoğlu kimdir? Son zamanlarda isminden söz ettirmeyi başaran genç oyuncunun hakkında nereli, kaç yaşında, nerede yaşıyor gibi birçok soru sorulmaktadır. İşte yanıtları.