Oyuncu Sevinç Kumaş kimdir? Sevinç Kumaş nereli, kaç yaşında? Sevinç Kumaş hangi projelerde yer aldı?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Sevinç Kumaş’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Sevinç Kumaş kimdir?

18 Aralık 1984 tarihinde İzmir ilinde dünyaya gelen güzel oyuncu Sevinç Kumaş, Samanyolu adlı kanalda yayınlanmış olan İki Dünya Arasında adlı dizide Aslı karakterini canlandırmasıyla kendisini tanıtmıştır. Sevinç Kumaş, İstanbul Hatırası, Karakol, Şüphe, Derdest, Kavak Yelleri ve Ey Aşk Nerdesin gibi projelerde rol almıştır. 1.60 cm boyunda olan Sevinç Kumaş’ın burcu ise Yay’dır.