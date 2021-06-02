Oyuncu Şenay Aksoy kimdir? Şenay Aksoy hakkında bilgiler

Pek çok yapımda yer almış olan Sadri Alışık Tiyatrosu oyuncularından Şenay Aksoy’un hayatı merak edilmektedir. Yaprak Dökümü, Güneşin Kızları, Seksenler gibi pek çok dizide yer alan Şenay Aksoy kimdir?

Şenay Aksoy kimdir?

Şenay Aksoy’un rol aldığı yapımlar

1955 yılında İstanbul’da doğan Şenay Aksoy, Harita Müdürlüğü’nde teknik ressamlık görevi üstlenmiştir. Emekli olduktan sonra Halkla ilişkiler bölümü bitiren Şenay Aksoy, Ekoy Drama ve Sadri Alışık Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almıştır. Pek çok sergisi bulunan deneyimli oyuncu onlarca yapımda rol almıştır.

Yaprak Dökümü, İstanbullu Gelin, Gece Sesleri, Yerden Yüksek, Seksenler, Lale Devri, Ezel, Ramazan Güzeldir, Paramparça, Sen Anlat Karadeniz, Güneşin Kızları, Analar ve Anneleri, Umutsuz Ev Kadınları, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Göç Zamanı, Kırgın Çiçekler, Bana Baba Dedi, Osmanlı Kıyam, Bizim Hikaye Bulutlar Ötesi ve Diğer Yarım dizilerinde rol almıştır.