Oyuncu Sema Keçik kimdir? Sema Keçik nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Sema Keçik’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Sema Keçik kimdir?

Sema Keçik, 4 Kasım 1965 tarihinde Ağrı ilinin Diyadin ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümünde tamamlamıştır. Yurt dışında pek çok tiyatroda yer almıştır. Hindistan’da Kathali ve Nohiniyattam’da dans eğitimi ve birden çok tiyatro oyununda sahne almıştır. Dünya evine İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin solist dansçısı Ümit Karabel ile girmiş fakat eşi 2008 yılında hayatını kaybetmiştir. Sema Keçik’İn bu evlilikten Ebru adında 1 kız çocuğu vardır. 2017 yılında Yeni Gelin dizisinde de Möhteber karakterine hayat vermiştir.

Şimdiye kadar, Yazı Tura, Bir Bulut Olsam, Muhteşem Yüzyıl, Şarkı Söyleyen Kadınlar, Paşa Gönlüm, Aşk Yeniden ve Nefesim Kesilene Kadar isimli sinema ve dizilerde rol almıştır.