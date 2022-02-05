Oyuncu Sema Atalay kimdir? Sema Atalay nereli, kaç yaşında? Sema Atalay hangi projelerde yer aldı?

Sema Atalay kimdir?

Herkesin merak konusu olan oyuncu’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

1 Ocak 1965 tarihinde Ankara ilinde dünyaya gelen Sema Atalay, sanat hayatında TRT ekibinde dublajlar yaparak adım atmıştır. ATV ekranlarında da program sunuculuğu yapan oyuncu sonralarda reklam filmlerinde ve tiyatrolarda yer almıştır. Eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümünde tamamlamıştır. Sema Atalay yakın zamanlarda Fox TV kanalında yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.