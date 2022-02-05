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Oyuncu Sema Atalay kimdir? Sema Atalay nereli, kaç yaşında? Sema Atalay hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Sema Atalay kimdir? Sema Atalay nereli? Sema Atalay kaç yaşında? Sema Atalay evli mi? Sema Atalay oyunculuk eğitimini nerede aldı? Sema Atalay hangi dizilerde rol aldı? Sema Atalay hangi projelerde yer aldı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu Sema Atalay'ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:36
Oyuncu Sema Atalay kimdir? Sema Atalay nereli, kaç yaşında? Sema Atalay hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Sema Atalay’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Sema Atalay kimdir?

1 Ocak 1965 tarihinde Ankara ilinde dünyaya gelen Sema Atalay, sanat hayatında TRT ekibinde dublajlar yaparak adım atmıştır. ATV ekranlarında da program sunuculuğu yapan oyuncu sonralarda reklam filmlerinde ve tiyatrolarda yer almıştır. Eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümünde tamamlamıştır. Sema Atalay yakın zamanlarda Fox TV kanalında yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:36
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