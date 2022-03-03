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Oyuncu Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen nereli, kaç yaşında? Seda Türkmen hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen nereli? Seda Türkmen kaç yaşında? Seda Türkmen evli mi? Seda Türkmen eğitimini nerede aldı? Seda Türkmen hangi dizilerde rol aldı? Herkes tarafından güzel oyuncu Seda Türkmen'ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

03 Mart 2022 Perşembe 08:04
Oyuncu Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen nereli, kaç yaşında? Seda Türkmen hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu ve manken Seda Türkmen’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Seda Türkmen kimdir?

1 Ocak 1986 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu Seda Türkmen, eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde almıştır. İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini İzmir ilinde tamamlayan Seda Türkmen, Papatyam, Annem Uyurken ve Fatih Harbiye gibi dizilerde rol almıştır. Seda Türkmen yeni sezonda da Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Hayatımın Aşkı adlı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacaktır.



Son Güncelleme: 03.03.2022 08:04
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