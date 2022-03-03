Oyuncu Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen nereli, kaç yaşında? Seda Türkmen hangi projelerde yer aldı?

Seda Türkmen kimdir?
1 Ocak 1986 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen güzel oyuncu Seda Türkmen, eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde almıştır. İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini İzmir ilinde tamamlayan Seda Türkmen, Papatyam, Annem Uyurken ve Fatih Harbiye gibi dizilerde rol almıştır. Seda Türkmen yeni sezonda da Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Hayatımın Aşkı adlı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacaktır.
Son Güncelleme: 03.03.2022 08:04