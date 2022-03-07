Oyuncu Seda Telciler kimdir? Seda Telciler nereli, kaç yaşında? Seda Telciler hangi projelerde yer aldı?

Seda Telciler kimdir?

Herkesin merak konusu olan oyuncu’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

1 Ocak 1986 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Seda Telciler, eğitimini İzmir Türk Koleji’nde alarak 1.ci olarak mezun olmuştur. İzmir Dans Akademisi’nde karakter ve bale dans dersleri, Paris’te dil okulları eğitimi almış, Georgetown Üniversitesi’nde ise İngilizce eğitim almıştır. Galatasaray Üniversitesinden mezun olan oyuncu, Sihirli Annem, M.U.C.K ve Not Defteri dizilerinde rol almıştır. Yakın zamanda Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Hayat Sevince Güzel adlı dizinin oyuncuları arasında yer alacak olan Seda Telciler, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Müzik ile de ilgilenmektedir.