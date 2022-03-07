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Oyuncu Seda Telciler kimdir? Seda Telciler nereli, kaç yaşında? Seda Telciler hangi projelerde yer aldı?

Oyuncu Seda Telciler kimdir? Seda Telciler nereli? Seda Telciler kaç yaşında? Seda Telciler evli mi? Seda Telciler hangi projelerde yer aldı? Seda Telciler hangi dizilerde oynadı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu Seda Telciler'in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

07 Mart 2022 Pazartesi 10:11
Oyuncu Seda Telciler kimdir? Seda Telciler nereli, kaç yaşında? Seda Telciler hangi projelerde yer aldı?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Seda Telciler’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Seda Telciler kimdir?

1 Ocak 1986 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Seda Telciler, eğitimini İzmir Türk Koleji’nde alarak 1.ci olarak mezun olmuştur. İzmir Dans Akademisi’nde karakter ve bale dans dersleri, Paris’te dil okulları eğitimi almış, Georgetown Üniversitesi’nde ise İngilizce eğitim almıştır. Galatasaray Üniversitesinden mezun olan oyuncu, Sihirli Annem, M.U.C.K ve Not Defteri dizilerinde rol almıştır. Yakın zamanda Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Hayat Sevince Güzel adlı dizinin oyuncuları arasında yer alacak olan Seda Telciler, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Müzik ile de ilgilenmektedir.



Son Güncelleme: 07.03.2022 10:11
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