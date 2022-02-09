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Oyuncu Seçil Buket Akıncı kimdir? Seçil Buket Akıncı nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Seçil Buket Akıncı kimdir? Seçil Buket Akıncı nereli? Seçil Buket Akıncı kaç yaşında? Seçil Buket Akıncı evli mi? Seçil Buket Akıncı hangi dizilerde rol aldı? Herkes Seçil Buket Akıncı'nın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

09 Şubat 2022 Çarşamba 10:16
Oyuncu Seçil Buket Akıncı kimdir? Seçil Buket Akıncı nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Seçil Buket Akıncı’nın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Seçil Buket Akıncı kimdir?

Seçil Buket Akıncı, 17 Ağustos 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Trakya Üniversitesinde tamamlayan Akıncı, şimdiye kadar Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Çocuğun Var Derdin Var, Baba, Emret Komutanım, Tuzak, Arka Sokaklar, Doktorlar, Emanet Kız, Esir Kalpler, Annem, Şefkat Tepe, Farklı Boyutlar, İnsan Aldandı, Bebek İşi, Kardeş Payı, Kocamın Ailesi, Kalbim Ege’de Kaldı ve Rüzgarın Kalbi gibi dizilerde rol almıştır. Aslan burcu olan Seçil Buket Akıncı, dünya evine Onur Akıncı’yla girmiştir.

 



Son Güncelleme: 09.02.2022 10:16
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